Вступление Черногории в ЕС выходит на финишную прямую 3 23.04.2026, 5:36

Процесс может завершиться в течение следующих двух лет.

Страны Европейского Союза договорились начать работу над договором о вступлении Черногории. Эта небольшая балканская страна может стать членом ЕС уже к 2028 году, пишет Euractiv.

Отмечается, что Подгорица завершила переговоры по 14 из 35 «кластеров» переговоров, сгруппированных вокруг различных тем. Послы стран ЕС договорились создать «специальную рабочую группу» для разработки пакта о вступлении. Это технический, но ключевой шаг на пути к членству, рассказал один из чиновников журналистам.

«Мы уверены, что это станет мощным сигналом о том, что вступление в ЕС близко для партнеров по расширению», — сказал представитель от Кипра, который сейчас председательствует в ЕС.

Черногория и Албания является лидером в стремлении стать первой страной, которая присоединится к ЕС с 2013 года, когда Европейский Союз пополнился Хорватией. Министр европейских дел Черногории Майда Горчевич говорит, что создание рабочей группы стало «еще одним подтверждением того, что мы на правильном пути, чтобы Черногория стала 28-м членом Европейского Союза к 2028 году».

Черногория получила статус кандидата на вступление в ЕС 16 лет назад.

