WSJ рассказала о неохотной готовности Трампа возобновить войну с Ираном 5 23.04.2026, 6:01

Одновременно президент США обсуждает варианты будущих операций против Ирана.

Президент США Дональд Трамп неохотно относится к идее возобновления войны с Ираном, но открыт к такому развитию событий, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Американский лидер обсуждает с помощниками варианты будущих операций против Ирана, выяснила газета. По ее сведениям, Трамп дает Ирану несколько дней на разработку мирного плана.

Официально Белый дом заявил, что президент США не устанавливал сроков продления перемирия.

8 апреля США и Иран заключили временное перемирие, но мирные переговоры не привели к заключения соглашения. Срок режима прекращения огня истек 21 апреля, и в тот же день Трамп его продлил.

Сегодня, 22 апреля, республиканец допустил возобновление двусторонних переговоров в ближайшие 36–72 часа. Вопреки этому заявлению иранское агентство Tasnim сообщило, что Тегеран не планирует саммит с США в пятницу.

Ранее Axios писал, что Дональд Трамп дал Ирану 3–5 дней на возвращение к диалогу, отмечая, что перемирие не будет бессрочным, хотя в Белом доме, отмечал портал, считают соглашение возможным.

