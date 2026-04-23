Россия готовит «День ноль»? 5 Анатолий Амелин

23.04.2026, 9:14

Звучит как голливудский сценарий.

Ну что, друзья, готовы остаться без связи, без навигатора, без Starlink?

Именно это, похоже, и готовит нам агрессор. Только не через РЭБ. И не через хакеров. А через ядерный взрыв в космосе.

Звучит как голливудский сценарий? Я тоже так думал. Пока не разобрался в фактах.

14 февраля 2024 года председатель Комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер сделал необычное публичное предупреждение — «серьезная угроза национальной безопасности» и требование к Байдену рассекретить данные. Спустя сутки Белый дом подтвердил — Россия разрабатывает ядерное противоспутниковое оружие в космосе. Помощник министра обороны Джон Пламб в мае 2024 года заявил Конгрессу: Россия готовит спутник с ядерным зарядом, который сделает низкую орбиту непригодной для всех. «Безразборчивый» — это его слово.

24 апреля 2024 года Россия ветировала резолюцию Совбеза ООН о запрете ядерного оружия в космосе. 13 «за» один «против» (Россия), Китай воздержался. Если вы не планируете то, что запрещает резолюция — зачем ее блокировать? Джейк Салливан сказал прямо: если бы Путин говорил правду о «нет намерений» — не ветировал бы.

А теперь — о Космосе-2553. Спутник запущен 5 февраля 2022 года. За 20 дней до вторжения. Высота — 2000 км. Знаете, что там летает? Практически ничего. Это зона радиационных поясов Ван Аллена, куда нормальные коммерческие аппараты не лезут. Помощница госсекретаря Мэллори Стюарт публично указала — эта орбита не для коммерческих целей и не для честного тестирования электроники. Радиация там высокая, но не настолько, как заявляет Москва.

В 2025 году спутник начал нерегулярно вращаться. CSIS Space Threat Assessment 2025 (апрель 2025) заявили: «вероятно, больше не работает. Возможно, нес фиктивную боеголовку».

Путин назвал эти обвинения «голословными» и «уловками», направленными на то, чтобы втянуть Россию в переговоры на условиях Запада, при этом сам обвинил США в попытках милитаризации космического пространства.

Я напоминаю, как в феврале 2022-го все те же люди рассказывали, что «большого наступления не будет».

А теперь заглянем в историю. Там интересно.

9 июля 1962 года США взорвали термоядерный заряд 1,4 мегатонны на высоте 400 км над Тихим океаном. Это была операция Starfish Prime.

Гавайи — 1445 км от эпицентра. За 10 миллисекунд выключило 300 уличных фонарей, повреждена микроволновая радиорелейная связь между островами. По всему Оаху сработала охранная сигнализация. Это данные NASA NSSDC.

Из около 25 спутников на орбите уничтожено или серьезно повреждено 9. Треть! Среди них Ariel-1 (первый британский), Telstar-1 (первый коммерческий телекоммуникационный, запущенный буквально на следующий день и погибший от радиации). Искусственный радиационный пояс продержался до 10 лет.

Теперь советский, опыт. 22 октября 1962 года — в пик Карибского кризиса — СССР провел «Тест 184» по программе «К». Взорвали 300 килотонн на высоте 290 км над Казахстаном. И вот что произошло: в воздушной телефонной линии Жезказган-Караганда-Акмола на расстоянии 570 км от эпицентра наведенный ток составил 2500 ампер. Сработали все предохранители. Сгорела Карагандинская электростанция. Замкнуло подземный силовой кабель Акмола-Алматы длиной 1000 км. Повреждены РЛС на расстояниях до тысячи километров. Исследования опубликованы в журнале IEEE.

В 1962 году электроника была ламповая и очень устойчивая. А сегодня мы живем в мире микрочипов, которые в миллиард раз чувствительнее.

Представьте себе: Путин дал приказ. Ракета-носитель с ядерным зарядом летит в космос. Взрыв на высоте 400 км. Что будет? Электромагнитный импульс накроет территорию радиусом более 2000 км. Мобильные телефоны, автомобильная электроника, SCADA-системы электростанций, банкоматы, центры связи — одна часть мгновенно выходит из строя. Другая получает скрытые повреждения и «умирает» за недели. Спутники начнут исчезать волнами.

RAND Corporation 2024 (Снайдер, Патни, Лейди, Гартнетт, Бономо): заряд 110 килотонн на высоте 400 км уничтожает около 20% низкоорбитальных спутников от мгновенной радиации. Искусственный радиационный пояс добивает «большую часть» оставшихся в течение нескольких лет.

Что именно умрет?

Starlink. 10 267 аппаратов на 550 км. Ниже точки детонации, то есть в самом эпицентре воздействия. Это первая жертва. Десять миллионов абонентов в 150+ странах окажутся без связи. Текущие цифры на Wikipedia обновляются едва ли не каждый день.

OneWeb — 654 аппарата на 1200 км. Прямо в сердце искусственного пояса. Констелляция полностью обречена.

Iridium — 75 спутников на 780 км.

Глобальная спутниковая телефония, ADS-B мониторинг авиации над океанами — конец. 70% глобального воздушного пространства теряет видимость.

Planet, Maxar, BlackSky, ICEYE, Capella — вся коммерческая спутниковая разведка. Та самая, что предоставляет нашим ВСУ глаза над полем боя. Просто исчезает.

МКС и Тяньгун — астронавты получают летальную дозу радиации, если находятся в зоне прямой видимости. Аварийная эвакуация или смерть.

GPS, ГЛОНАСС и Galileo на средних орбитах формально более защищены. Но ионосферная сцинтилляция блокирует сигнал локально на часы-сутки. А главное — повышенный радиационный фон сокращает срок службы спутника с 15 лет до нескольких. Восстановление навигации не будет быстрым.

Когда? Дату никто не скажет. Но логика очевидна.

Это не будет актом внезапного безумия. Это будет элемент глобальной войны — того сценария, который Россия, Китай, Иран и Северная Корея готовят годами.

Россия ударит в космос, когда:

— Она проигрывает конвенциональную войну и нужен асимметричный ход;

— США и НАТО увязли в другом конфликте — Тайвань, Ближний Восток, Корея;

— Появится возможность одним выстрелом обнулить все западное спутниковое преимущество без риска прямого ядерного обмена на земле.

В России около 300 спутников.

У США, Китая и Европы вместе — более 10 000. Против кого взрыв выгоден? Отвечайте сами.

А «Космос-2553» летает уже четвертый год.

Следующий такой же аппарат — только с реальным зарядом — дело одного политического решения. Окно может измерить не годами, а месяцами.

США и Китай — кто пострадает больше? США теряют все. Starlink — американский. GPS — американский. Разведывательные спутники NRO, раннее предупреждение SBIRS, коммерческая Maxar. Американская экономика, армия, финансы висят на орбите.

А Китай? Вот тут интересно. Россия Китаю вредить не хочет. Двое из трех стратегических партнеров Москвы — Пекин и Иран — системно выигрывают от обвала западного космоса. И напомню: Китай уже откровенно передает России спутниковые снимки Украины для наведения ракет. Заместитель главы СВР Олег Александров в октябре 2025-го это подтвердил публично.

Пострадает и Пекин — его BeiDou, Tiangong, 900+ спутников тоже рядом. Но здесь арифметика такова: Китай обладает гражданской промышленной базой, способной быстро восстановиться. Разваленная санкциями Россия — не обоадает. А США на 10 лет выпадают из гонки.

Для России это сценарий «после меня — хоть потоп». Смотрите последнюю редакцию их ядерной доктрины от 19 ноября 2024 года, где снижен порог применения.

Россия готовит «День ноль». Так это называет генерал Чанс Солцман, начальник Космических сил США. День, когда никто в мире не сможет рассчитывать на космос на следующее утро. Готовиться к нему надо уже сейчас. Потому что потом будет поздно.

Анатолий Амелин, «Фейсбук»

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com