Принц Гарри прибыл в Киев с неожиданным визитом 5 23.04.2026, 10:45

Детали визита члена британской королевской семьи пока неизвестны.

Британский принц и герцог Сассекский Гарри прибыл в Киев сегодня утром с неофициальным визитом, сообщает УНИАН.

По прибытии в украинскую столицу принц сказал, что ему приятно вернуться в Украину.

Своим визитом он хотел напомнить людям по всему миру, с чем столкнулись украинцы, и поддержать тех, кто выполняет «необычайную работу в невероятно сложных условиях».

В Киев принц Гарри прибыл на поезде, как и все иностранные гости.

