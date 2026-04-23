Принц Гарри прибыл в Киев с неожиданным визитом

Принц Гарри прибыл в Киев с неожиданным визитом5
- 23.04.2026, 10:45
Детали визита члена британской королевской семьи пока неизвестны.
Британский принц и герцог Сассекский Гарри прибыл в Киев сегодня утром с неофициальным визитом, сообщает УНИАН.
По прибытии в украинскую столицу принц сказал, что ему приятно вернуться в Украину.
Своим визитом он хотел напомнить людям по всему миру, с чем столкнулись украинцы, и поддержать тех, кто выполняет «необычайную работу в невероятно сложных условиях».
В Киев принц Гарри прибыл на поезде, как и все иностранные гости.
