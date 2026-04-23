В РФ после ударов дальнобойных БПЛА горит одно из крупнейших военных химпредприятий 1 23.04.2026, 11:12

Новые подробности атаки на Самарскую область.

В ночь на среду, 23 апреля, украинские дальнобойные БпЛА пролетели более 1200 км и атаковали стратегические объекты в Самарской области России. По предварительной информации, под удар попала «Новокуйбышевская нефтехимическая компания», сообщил Диалог.UA после анализа социальных сетей.

Воздушную тревогу в Самарской области объявили рано утром, в 05:27. Одновременно с этим в регионе закрыли воздушное пространство на всех высотах.

В 06:48 губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал про атаку беспилотников и о том, что в Новокуйбышевске атаковано промышленное предприятие.Видео публикует Telegram-канал Exilenova+.

Вначале сообщалось, что в Новокуйбышевске под удар повторно попал нефтеперерабатывающий завод. В дальнейшем OSINT-аналитики уточнили, что украинские БпЛА прилетели к «Новокуйбышевской нефтехимической компании», которая входит в военно-промышленный комплекс России.

«ННК» является одним из крупнейших предприятий России по газопереработке и нефтехимии. Завод производит сырье для взрывчатых веществ, в том числе бензол, фенол, ацетон и альфаметилстирол.

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко ранее рассказал, что эти компоненты применяются в производстве тротила, гексогена, тетрилла и других типов взрывчатки.

В связи со всем этим «ННК» в Новокуйбышевске является законной целью для ВСУ. Силы обороны Украины ранее уже атаковали «ННК», например, по этому предприятию украинские БпЛА нанесли удар в ночь на 22 июля 2025 года, в результате чего на его территории зафиксировали взрывы.

