США выходят на охоту за теневым флотом Ирана 4 23.04.2026, 11:21

Это отразиться и на поставках нефти в Китай.

Соединенные Штаты активизировали борьбу с нелегальными поставками иранской нефти в Китай, перехватывая танкеры и расширяя операции далеко за пределами Ближнего Востока. На этой неделе американские силы досмотрели судно M/T Tifani в Индийском океане — один из элементов так называемого «теневого флота», который помогает Тегерану обходить санкции, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

На протяжении последних лет Иран, Китай и сеть посредников использовали старые танкеры с непрозрачной историей, перегружая нефть прямо в море, чтобы скрыть ее происхождение. Такие операции часто проходят в районе Малаккского пролива, где юрисдикция ограничена, а контроль затруднен.

По оценкам аналитиков, в «теневом флоте» задействовано более 500 судов. Несмотря на отсутствие официального импорта с 2022 года, Китай фактически закупает около 1,4 млн баррелей иранской нефти в сутки — это примерно 12% его импорта. Поставки маскируются под экспорт из Малайзии и Индонезии.

Важную роль играет нефть, уже находящаяся в море. Сейчас на танкерах хранится более 160 млн баррелей иранского сырья, из которых значительная часть находится вне зоны блокировки. Эти запасы позволяют Тегерану поддерживать экспорт даже под давлением санкций.

Для Китая иранская нефть остается выгодным источником дешевого сырья, а для Ирана — критически важным источником дохода, особенно в условиях войны и санкций.

Однако расширение операций США меняет ситуацию. Теперь риски для участников схемы значительно выросли: перехваты возможны даже в открытом океане. Эксперты считают, что в ближайшие дни станет ясно, насколько сильно это ударит по поставкам — по мере прибытия танкеров в Азию.

