Сорвана прокачка нефти по магистральным нефтепроводам России 10 23.04.2026, 16:09

Масштабные последствия атаки на стратегические объекты в Нижегородской области.

В ночь на 23 апреля дроны нанесли удары по стратегическим объектам в Нижегородской области России. По предварительной информации, под удар попала промежуточная нефтеперекачивающая станция НПС «Горький» возле Кстово, пишет Диалог.UA после анализа соцсетей.

Жители города Кстово услышали взрывы под утро 23 апреля. Утверждается, что под удар попала станция НПС «Горький». Фотографии, выложенные в Сети, это доказывают. В районе предприятия начался пожар, в небо поднимается огромный черный столб дыма. Эту информацию подтверждают и OSINT-аналитики.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на момент написания данной новости еще никак не отреагировал на ситуацию в регионе. Молчат и центральные российские власти.

Промежуточная нефтеперекачивающая станция НПС «Горький» принадлежит компании «Транснефть-Верхняя Волга». Она входит в состав нефтепровода Сургут – Горький – Полоцк и перекачивает нефть по магистральным нефтепроводам. Это один из крупнейших узлов перекачки нефти в России. Через него поставляют сырую нефть на НПЗ, а потом нефтепродуктами снабжают российскую армию и отправляют нефть на экспорт.

В связи с этим НПС «Горький» является законной целью для ВСУ. ВСУ ранее уже неоднократно атаковали нефтеперекачивающие станции на территории России.

Например, в сентябре 2025 года после ударов украинских БпЛА по нефтеперекачивающей станции под Чебоксарами в Чувашии приостановилась работа нефтепровода «Альметьевск – Горький».

