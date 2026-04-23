Atlantic Council: Поражение Орбана меняет баланс сил на Балканах 2 23.04.2026, 11:53

Ослабление «нелиберальной оси» может придать импульс расширению ЕС.

Победа оппозиционного политика Петера Мадьяра на выборах в Венгрии может существенно изменить политическую динамику на Западных Балканах. За годы правления премьер-министр Венгрии Виктор Орбан превратил страну в ключевой центр влияния России и Китая в регионе, поддерживая союзников вроде президента Сербии Александра Вучича и блокируя решения ЕС, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Орбан выстроил тесные экономические и политические связи с Балканами — от энергетических проектов с участием России до инфраструктурных инициатив Китая. Венгрия также активно инвестировала в банки, телекоммуникации и транспорт региона, укрепляя позиции дружественных режимов.

Смена власти в Будапеште ставит под вопрос будущее этой системы. Мадьяр уже дал понять, что намерен пересмотреть отношения с Белградом и сосредоточиться на восстановлении доверия с ЕС и НАТО. Это может ослабить позиции Вучича, который лишается важного союзника в Европе на фоне внутреннего давления.

Эксперты считают, что новая политика Венгрии может ускорить пересмотр энергетических и инфраструктурных проектов, особенно связанных с Россией. Это, в свою очередь, может подтолкнуть Сербию к более тесному сотрудничеству с Западом.

Одновременно изменения в Будапеште открывают новые возможности для ЕС. Ослабление «нелиберальной оси» может придать импульс расширению союза и усилить давление на страны-кандидаты в вопросах демократии и верховенства права.

Однако исчезновение венгерского вето также может выявить скрытый скептицизм других стран ЕС по поводу расширения. В ближайшие годы именно этот фактор может стать ключевым для будущего региона.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com