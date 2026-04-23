23 апреля 2026, четверг, 23:04
  • 23.04.2026, 13:18
Количество карт на одного клиента могут ограничить в Беларуси

Что об этом известно.

Вопрос по ограничению количества карт на одного клиента прорабатывается в Беларуси, сообщил первый заместитель председателя правления Нацбанка Беларуси Александр Егоров на конференции «Цифровой банкинг — 2026», передает одно из российских информационных агентств.

Спикер отметил, что в России сейчас находится на рассмотрении закон, который призван бороться с дропами — подставными лицами, которые получают на свои карты деньги от мошенников, снимают их или переводят дальше, за что получают вознаграждение.

Александр Егоров подчеркнул, что «применять все самые жесткие методы, которые используют коллеги из России, мы не планируем», но некоторые из мер все же будут заимствоваться.

— В частности, сейчас прорабатываются вопрос по ограничению количества карт на одного клиента, но при этом мы будем подходит разумно, чтобы 99,9% клиентов не почувствовали на себе эти ограничения, — сообщил первый заместитель председателя правления Нацбанка.

Цугцванг Дмитрий Чернышев
Ошибка не отменена, а отложена Петр Олещук
Уроки для недоросля Ирина Халип
Кремль струхнул Александр Невзоров