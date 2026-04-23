СМИ: Избивший россиянина сын Кадырова запустил производство «яда» 23.04.2026, 14:54

Адам Кадыров

Кадыров-старший ранее был категорически против этого напитка.

Компания, связанная с третьим сыном главы Чечни Адамом Кадыровым, запустила в республике продажи энергетика, которые Кадыров-старший ранее называл «ядом», обратила внимание «Верстка». Речь идет о напитке под брендом «К13», который, как отмечает «Кавказский узел», «зарезервирован за людьми, имеющими отношение к Адаму Кадырову». Сын главы Чечни стал широко известен после появления осенью 2023 года видео, на котором он, будучи в 15-летнем возрасте, избивал задержанного за публичное сожжение Корана россиянина Никиту Журавеля в СИЗО Грозного.

Производством и реализацией нового энергетика, которые копирует внешний облик марки напитков Monster, будет заниматься номинал Кадыровых, выяснили журналисты. По их данным, заявку на регистрацию товарного знака продукта в марте подала «Юнайтед компания», учрежденная месяцем ранее. Фирма записана на Ислама Висалиева, опознаваемого в утечках как чиновник Грозненского района республики. В апреле он также учредил одноименную «К‑13» — фирма указана на сайте энергетика. Обе компании могут как изготавливать, так и торговать напитками. К рекламе нового продукта привлекли и Рамзана Кадырова, который на прошлой неделе на видео продегустировал «шайтанский напиток».

Проба состоялась во время открытия гипермаркета «Вкусдом» в Грозном. На ролике оттуда глава Чечни выпивает «К-13», а премьер-министр Чечни Магомед Даудов говорит, что это «самый лучший энергетик». Адам Кадыров выложил рекламу напитка в сторис в Instagram: логотипы бренда наклеены на дрифтующем BMW, а в салоне авто видна надпись DUSTUM (позывной сына главы Чечни). «Верстка» отмечает, что «К13» — это личный бренд 18-летнего Адама Кадырова, вещи с такими надписями носят сам сын главы Чечни и его окружение.

В чеченских группах в соцсетях пользователи раскритиковали демонстративную поддержку распространения энергетиков в республике и указали на противоречие с прежними заявлениями, обратил внимание «Кавказский узел». В частности, ранее депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев обвинял популярных блогеров в «хайпе» на последствиях наводнения в Дагестане и рекламе таких напитков.

В 2012 году Рамзан Кадыров со ссылкой на врачей заявлял, что энергетики вредят здоровью «вызывают истощение организма, депрессию или неконтролируемую агрессию». «А что мы видим на прилавках магазинов? Всюду открыто продают красиво упакованные баночки с содержанием этого яда», — говорил он, призывая запретить продажу этого продукта. В итоге такой запрет в Чечне ввели, но в 2018-м его смягчили, ограничив соцобъектами.

