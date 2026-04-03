Двух российских генералов наградили белорусскими орденами 21 3.04.2026, 0:59

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Награды вручал Хренин.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин во время визита в Москву вручил ордена Дружбы народов двум российским генералам — первому заместителю начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковнику Виктору Познихиру и генерал-майору Александру Пащенко.

Церемония состоялась 2 апреля в посольстве Беларуси в России.

Хренин отметил, что орден символизирует взаимное доверие, уважение и общие исторические и духовные ценности двух народов. Он также подчеркнул вклад награжденных в развитие сотрудничества и укрепление отношений между странами.

Кроме того, министр заявил, что Беларусь и Россия продолжают совместно действовать в вопросах безопасности и выступают за «справедливый мир» в регионе.

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