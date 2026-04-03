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Аргентина объявила персоной нон грата поверенного в делах Ирана

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  • 3.04.2026, 1:46
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Аргентина объявила персоной нон грата поверенного в делах Ирана

Он должен покинуть территорию страны в течение 48 часов.

МИД Аргентины объявил персоной нон грата поверенного в делах Ирана в Буэнос-Айресе.

«Аргентина объявила персоной нон грата временного поверенного в делах Исламской Республики Иран Мохсена Солтани Техрани согласно статье 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Он должен покинуть территорию страны в течение 48 часов», — указано в заявлении (цитата по La Nacion).

Данная мера являются ответом на заявление МИД Ирана, осудившего решение Буэнос-Айреса о признании Корпуса стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией.

Министерство иностранных дел Ирана осудило «незаконное и необоснованное» решение и предупредило, что этот шаг нанесет ущерб двусторонним отношениям. Кроме того, Тегеран указал, что это произошло «по научению» Израиля и Соединенных Штатов.

«Президент и министр иностранных дел Аргентины сделали себя соучастниками преступлений и встали на неверную сторону истории», — говорится в заявлении

В Аргентине эти заявления назвали «ложными, оскорбительными и необоснованными», а также посчитали неприемлемым вмешательством во внутренние дела.

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