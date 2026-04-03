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Tesla завершила производство Model S и Model X

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  • 3.04.2026, 2:31
  • 5,572
Tesla завершила производство Model S и Model X

Компания переходит к новым приоритетам.

Компания Tesla окончательно прекратила выпуск своих флагманских моделей - Tesla Model S и Tesla Model X, сообщает Electrek. Теперь приобрести эти электромобили можно только со склада: в США осталось около 600 готовых машин в фиксированных комплектациях.

Как сообщается, конфигуратор на сайте производителя уже отключен, а прием заказов на индивидуальные версии полностью остановлен. По словам главы компании Илона Маска, Tesla планирует провести символическую церемонию, чтобы отметить «завершение эпохи», ведь обе модели сыграли ключевую роль в развитии бренда.

Tesla Model S выпускалась с 2012 года и стала одной из первых массовых премиальных электрических моделей, тогда как Tesla Model X, представленная в 2015-м, запомнилась необычными дверями. В целом за годы производства было продано более 610 тысяч этих автомобилей.

Спрос на обе модели постепенно снижался, а последнее обновление в 2025 году не смогло существенно изменить ситуацию. На этом фоне компания решила сосредоточиться на новых направлениях.

В частности, производственные мощности в Калифорнии после модернизации планируют использовать для выпуска гуманоидных роботов Optimus. Таким образом Tesla продолжает стратегический сдвиг от традиционного автопрома к более широкому спектру технологических продуктов.

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