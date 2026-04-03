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40 стран обсудили безопасность судоходства в Ормузе

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  • 3.04.2026, 3:00
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40 стран обсудили безопасность судоходства в Ормузе

Участники сосредоточились на дипломатии.

Около 40 стран в четверг, 2 апреля, обсудили на видеоконференции, созванной по инициативе Великобритании, вопрос о том, как восстановить безопасное судоходство через Ормузский пролив. «Мы сосредоточены на дипломатических и международных мерах планирования, включая совместную мобилизацию всего арсенала дипломатических и экономических инструментов и рычагов давления», - заявила британский министр иностранных дел Иветт Купер в начале встречи.

При этом речь не идет о силовом открытии пролива, который предлагали США, - в настоящее время Ормуз контролируется Ираном. Центральной темой организованных Лондоном переговоров стало обеспечение достаточной уверенности у судовладельцев для возобновления прохода судов через Ормузский пролив, а также снижение страховых премий, передает DW.

Иветт Купер назвала позицию Тегерана безрассудной, подчеркнув, что блокада Ормуза угрожает экономической безопасности всего мира. Иран захватил международный судоходный маршрут, взяв мировую экономику в заложники, заявила глава британского МИДа на конференции, в которой в числе прочих участвовали Германия, Франция, Канада, Объединенные Арабские Эмираты и Индия. США представлены не были. Ряд стран направил на встречу представителей ниже уровня министра иностранных дел.

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