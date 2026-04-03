ФИФА подняла максимальную цену билета на чемпионат мира до $10 990 6 3.04.2026, 4:58

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Самое дорогое место на предыдущем ЧМ по футболу было почти в семь раз дешевле.

Первая открытая продажа билетов на чемпионат мира по футболу 2026 года показала, что ФИФА взимает до $10 990 за билеты на финал. Считается, что это самая высокая цена за билет на футбольный матч за всю историю, пишет ВВС.

Билеты на финал предыдущего чемпионата мира по футболу, который состоялся в 2022 году в Катаре, стоили $1604 в эквиваленте за самое дорогое место.

В своей заявке на проведение чемпионата мира США, Канада и Мексика указали, что билеты на финал будут стоить максимум $1550 долларов. К моменту начала продажи билетов членам официальных фан-клубов каждой страны в декабре, самая высокая цена составляла $8680.

Установить фактическую стоимость билетов на летний турнир 2026 года сложно, поскольку ФИФА никогда не публиковала свою ценовую политику.

В конце прошлого года болельщики назвали стоимость первоначальных продаж билетов «монументальным предательством». После этого ФИФА объявила о выпуске небольшого количества билетов по цене $60.

ФИФА повысила максимальную цену на билеты на финал чемпионата мира после того, как был окончательно утвержден состав из 48 команд, участвующих в турнире этого года, отмечает AP.

К вечеру среды билеты были выставлены на продажу только на 17 из 72 матчей группового этапа, но ни на один матч плей-офф.

Руководящий орган футбола использует динамическое ценообразование для турнира, который пройдет в 11 городах США, а также в трех городах Мексики и двух городах Канады. Цены меняются в начале каждой точки продаж в зависимости от предыдущего спроса.

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