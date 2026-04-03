В Apple подтвердили отключение оплаты своих сервисов в России 7 3.04.2026, 7:06

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Совершать новые покупки и продлять подписки станет невозможно.

Корпорация Apple официально уведомила, что с 1 апреля в России стала недоступна обработка платежей для покупок из магазина App Store. Согласно сообщению, опубликованному на русскоязычной версии сайта поддержки компании, это может повлиять на текущие подписки пользователей: в случае отсутствия средств на балансе аккаунта Apple совершать новые покупки, включая покупки в приложениях и продление подписок, станет невозможно. Речь идет, в частности, об Apple One, Apple Music, Apple Arcade, Apple Fitness+, iCloud+, а также о покупках рингтонов, подписках в Apple Podcasts, Apple TV и в App Store.

При этом компания заверяет, что оставшиеся на балансе средства можно использовать для покупок и продления подписок, а промокоды (подарочные карты) продолжают работать. Уже купленные приложения и материалы останутся доступными. Apple также допускает, что приложения можно будет обновить. Если корпорация не сможет выставить пользователю счет, подписки закончатся, но данные в iCloud+ останутся доступными: можно будет скачивать фотографии и видео и управлять хранилищем.

Накануне стало известно, что российские мобильные операторы получили от правительства предписание отключить возможность пополнения баланса Apple ID со счета телефона. Как сообщали 1 апреля «Коммерсантъ» и РБК, операторы «МегаФон», «Билайн», МТС и Т2 (ранее Tele2) выполнили соответствующее указание.

По данным источников РБК и «Интерфакса», таким образом власти преследуют две цели. Во-первых, помешать россиянам оплачивать VPN-сервисы, необходимые для обхода блокировок. Во-вторых, заставить Apple вернуть в российский App Store приложения, убранные после начала войны в Украине.

Опция оплаты Apple ID с мобильного счета стала популярна у россиян в 2022 году после введения ограничений на пополнение Apple ID с банковских карт «Мир». Она позволяла сохранять доступ к облачному хранилищу, стримингу музыки Apple Music и другим сервисам. После начала войны Apple приостановила работу на российском рынке, заблокировала добавление карт «Мир» в Apple Pay и Apple ID, а также деактивировала ранее привязанные карты.

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