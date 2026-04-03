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Трамп выдвинул ультиматум фармацевтам

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  • 3.04.2026, 7:37
  • 7,142
Трамп выдвинул ультиматум фармацевтам

США вводят пошлины до 100% на импортные лекарства.

Дональд Трамп объявил «войну» иностранным производителям медикаментов. Администрация президента США вводит повышенные пошлины на импортные лекарства, чтобы заставить компании перенести заводы в Америку.

Об этом информирует агентство Bloomberg.

Администрация Трампа официально вводит пошлины до 100% на определенные лекарства зарубежного производства. Решение касается запатентованных препаратов из стран, которые не имеют специальных торговых соглашений с Соединенными Штатами.

У крупных корпораций есть 120 дней на подготовку к новым правилам. Малый бизнес получил чуть больше времени - 180 дней. Для стратегических партнеров, среди которых ЕС, Япония и Швейцария, ставку ограничили отметкой 15%.

Этот шаг является частью стратегии Трампа «Америка превыше всего», пишет агентство. Большинство лидеров рынка уже договорились с Трампом. Компании Merck & Co. и Eli Lilly & Co. фактически обошли карательные меры. Они согласились на условия Белого дома в обмен на старые льготы.

Требования администрации к компаниям были такими:

существенное снижение цен по программе Medicaid;

прямые продажи препаратов американским потребителям;

запуск новых лекарств в США по ценам не выше, чем в других развитых странах.

Если производитель обязуется выпускать часть продукции в США, ставка упадет до 20%. А при условии подписания специального соглашения о режиме наибольшего благоприятствования пошлина может стать нулевой до 20 января 2029 года.

Что не так с пошлинами Трампа на лекарства

Несмотря на, казалось бы, поддержку отечественного производителя и создание рабочих мест отраслевые группы уже бьют тревогу. Bloomberg акцентирует, что отрасль опасается дефицита и уничтожения цепей поставок. Американцы и так платят за медицину больше всех в мире. Новые сборы рискуют сделать лечение недоступным для миллионов.

Мгновенного скачка цен может не произойти, но эксперты уверены: пациенты почувствуют последствия позже. Это может проявиться через рост доплат или более дорогие страховые полисы. Генерики (более дешевые копии) пока не попали под удар. Но Министерство торговли проверит их в течение года. Скорее всего, пошлины ждут и их.

Фармацевтическим компаниям придется выбирать: либо строить заводы в США, либо повышать цены для конечного потребителя.

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