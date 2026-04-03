Сколько и какие визы выдает Германия белорусам: интересные тенденции 1 3.04.2026, 8:31

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ФРГ остается одной из самых лояльных в этом вопросе стран.

После 2020 года Германия стала лидером по количеству шенгенских виз для белорусов. Как следует из статистики МИД ФРГ, в прошлом году их получили более 43 тысяч человек. Но тенденция - на уменьшение: виз выдают все меньше, а срок действия у половины - менее года. Ожидание записи при этом затягивается на год. Сколько и каких виз выдает посольство ФРГ в Минске и каковы перспективы, разбиралась «Немецкая волна».

За прошлый год белорусам выдали на 20% меньше виз

В 2025 году посольство ФРГ в Минске выдало белорусам 42 тысячи 763 шенгенские визы типа C, которые подходят для туризма, деловых поездок, посещения родных и друзей. Для сравнения, в Объединенных Арабских Эмиратах ФРГ выдала 40 560 виз при населении в 11 млн человек.

Если сравнивать с 2019-м, «докоронавирусным» годом, когда в Беларуси было выдано 35 502 визы, получается, что сейчас их стало больше.

Но тенденция - на уменьшение. Годом ранее, в 2024-м, Германия выдала белорусам 52 тысячи виз и была номером один в этом отношении, говорит статистика Еврокомиссии. В топ-5 входили Италия (на тысячу виз меньше), Венгрия, Франция, Польша. То есть за прошлый год количество виз уменьшилось почти на 8 тысяч, сразу на 20%.

«Главная причина - ограниченные ресурсы консульств. После 2020 года европейские дипмиссии в Минске работают в сокращенном составе. Вторая причина - ужесточение проверок, что снижает пропускную способность. Также Германия рассматривает визы в Австрию, Нидерланды, Люксембург, Бельгию», - комментирует белорусский визовый эксперт Анастасия Лысоковская.

Ожидание записи в посольство Германии в последнее время доходило до полутора лет. «В 2025 году ситуация улучшилась, но в среднем запись по-прежнему занимала год», - уточняет эксперт.

«Шенгенская виза «под поездку» - новая реальность»

«Одна из главных тенденций последних лет - резкое сокращение числа долгосрочных виз. Раньше нередко выдавали на год-два, сейчас чаще под даты поездки или на короткий срок. Шенгенская виза «под поездку» - новая реальность», - считает Анастасия Лысоковская. По словам эксперта, это тенденция не отдельно для белорусов, а «общеевропейская, связанная с желанием государств контролировать миграционные риски».

В этом смысле ситуация в немецком посольстве отличается для белорусов скорее в позитивную сторону. В официальные 42,7 тысяч виз входят и многократные, и однократные. В немецком МИД DW рассказали о соотношении: 3 919 виз в 2025 году было выдано на одну поездку, а 38 844 визы, то есть девять из десяти, были многократными. Однако около 62% многократных имели срок действия - менее года.

На срок в один год в посольстве выдали 7582 визы, на два года - 4 039 виз, на три года - 1 558, на четыре - всего 467 виз. И еще 2 620 счастливчиков получили немецкие визы сроком на пять лет.

Меньше гуманитарных и больше рабочих

Также посольство ФРГ в Минске в 2025 году выдало 1 353 визы категории D, то есть национальных, среди которых 582 рабочие визы, 235 виз для воссоединения супругов, 202 визы поздним переселенцам, для учебы или иммиграция по еврейской линии.

В прошлом году белорусы получили всего девять гуманитарных виз. Годом ранее их было 35, а самое большое количество пришлось на 2022-й - 131 виза. В 202-м Германия сначала и вовсе приостановила, а потом ужесточила подход к их выдаче.

Теперь прием иностранных граждан на гуманитарных основаниях возможен в целях защиты политических интересов ФРГ в особо значимых отдельных случаях, пояснили DW в МИД Германии. Такое решение принимает федеральное Министерство внутренних дел на основании запроса МИД, и только после того, как МВД заявляет о приеме конкретного человека, начинается процедура оформления визы для него.

Что будет с визами для белорусов дальше?

«С высокой вероятностью 2026-2027 годы не принесут упрощения визового режима для белорусов, и санкционная политика, сокращенные дипмиссии и высокая нагрузка на консульства сохранятся», - считает Анастасия Лысоковская. По мнению эксперта, Шенгенская зона для белорусов не закроется, но правила станут жестче. «Десятки тысяч белорусов получают визы. Система работает, но требует все больше времени, документов и планирования», - резюмирует она.

Анастасия Лысоковская говорит, что в последние годы страны Шенгена можно разделить на несколько групп: «Более строгие - Греция, Венгрия, Болгария, частично Польша, они чаще отказывают или выдают визы «под поездку», есть риски аннулирования визы, если использовать ее не по назначению. Стабильные - Германия, Франция, Испания, Италия, они лояльнее в выдаче длительных виз, но сроки ожидания остаются долгими».

Тем, кто хочет просто путешествовать, эксперт советует подумать над маршрутом и выбирать страну «с развитой системой визовых центров, высоким процентом одобрения и относительно быстрыми сроками записи": «На практике для белорусов это чаще всего Греция, особенно на одну поездку, Испания - при подтвержденном доходе можно получить и мультивизу. Важно понимать: подавать документы «куда угодно» нельзя, нужно соблюдать правило основной страны пребывания. Но при гибком маршруте это возможно сочетать».

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