Сбежавшая к Путину экс-глава МИД Австрии попала в новый скандал 19 3.04.2026, 8:37

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Карин Кнайсль

На родине ее могут лишить гражданства.

Карин Кнайсль, которая когда-то была главным дипломатом Австрии, в очередной раз попала в скандал после высказываний о своей родине. Находясь в роскошном «изгнании» она называет Австрию «гиеной» и не удивляется, что «Гитлер происходил именно из Австрии».

Подробности теперешней жизни бывшего министра публикует Heute.

Сообщается, что сейчас в Вене уже требуют лишить ее гражданства из-за подобных высказываний. Западные разведки обнародовали данные, что ее переезд в Россию организовал лично Кремль с привлечением военной авиации, пишет издание. Это неудивительно, отмечают журналисты, ведь Кнайсль была членом совета директоров и независимым директором ПАО «Роснефть».

Как Карин Кнайсль сбежала к Путину

Переезд Кнайсль в Россию напоминал спецоперацию, отмечается в материале. По данным разведки, к делу привлекли главу администрации президента РФ Антона Вайна, а сама Кнайсль летела через авиабазу Хмеймим в Сирии.

Для транспортировки использовали военный Ил-76. Вместе с Кнайсль на борту были ее пони - Самсум и Дафна. Этот самолет обычно перевозит танки.

«Меня и моих животных встретили там как близких родственников», - цитируют журналисты письмо Кнайсль в Кремль.

Экс-глава МИД заявила тогда, что покинула республику из-за получения угроз убийства. Также скандалом обернулись ее танцы с Путиным во время собственной свадьбы. Интересно, что Кнайсль не повезла мужа в Россию - их брак распался заранее.

Жизнь в РФ «под крылом» Путина

Издание пишет, что сейчас Кнайсль живет вполне роскошно. Она поселилась в деревне Гиблицы под Москвой. Имеет деревянный дом, конюшню и вольеры.

Денег белянке тоже хватает. Российские источники свидетельствуют: Кнайсль получает около 18 000 евро в месяц. Путин даже назначил ее комиссаром по вопросам амурского тигра. Эксперты уверены - она под личным протекторатом диктатора.

Журналисты акцентируют, что Кнайсль была очень разборчивой при выборе нового дома. Она отклонила 20 вариантов, пока не выбрала идеальный.

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