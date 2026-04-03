закрыть
12 июля 2026, воскресенье, 9:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Драконьи» яйца на Пасху вызовут восторг у гостей

8
  • 3.04.2026, 8:50
  • 5,820
«Драконьи» яйца на Пасху вызовут восторг у гостей

Понадобятся только натуральные ингредиенты, которые есть у каждого дома.

Перед Пасхой набирает популярность новый тренд праздничного декора - окрашивание яиц натуральными красителями с эффектом «драконьей кожи». Для этого используют природные ингредиенты.

Об этом рассказала в Instagram фудблогер Ольга Личко.

Драконьи яйца из натурального красителя

Белые яйца оклейте мелкой луковой шелухой и бумагой. Яйцо смочите водой, чтобы все хорошо держалось. Зафиксируйте все плотно в марле или капроне.

Далее варите в воде с каркаде (70 г) 9 мин после закипания. В конце добавьте 1 ст.л уксуса, который закрепит краску.

Оставьте в этом же отваре до полного остывания и поставьте в холодильник на ночь. Чем дольше яйца в отваре - тем глубже цвет.

Достаньте, очистите и дайте высохнуть. Не мойте и не трите, иначе цвет сходит до серо-голубого.

«Я в восторге, делаю такой способ впервые и теперь буду делать на каждую Пасху», - отметила автор видео.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров