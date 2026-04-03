«Драконьи» яйца на Пасху вызовут восторг у гостей

«Драконьи» яйца на Пасху вызовут восторг у гостей8
- 3.04.2026, 8:50
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Понадобятся только натуральные ингредиенты, которые есть у каждого дома.
Перед Пасхой набирает популярность новый тренд праздничного декора - окрашивание яиц натуральными красителями с эффектом «драконьей кожи». Для этого используют природные ингредиенты.
Об этом рассказала в Instagram фудблогер Ольга Личко.
Драконьи яйца из натурального красителя
Белые яйца оклейте мелкой луковой шелухой и бумагой. Яйцо смочите водой, чтобы все хорошо держалось. Зафиксируйте все плотно в марле или капроне.
Далее варите в воде с каркаде (70 г) 9 мин после закипания. В конце добавьте 1 ст.л уксуса, который закрепит краску.
Оставьте в этом же отваре до полного остывания и поставьте в холодильник на ночь. Чем дольше яйца в отваре - тем глубже цвет.
Достаньте, очистите и дайте высохнуть. Не мойте и не трите, иначе цвет сходит до серо-голубого.
«Я в восторге, делаю такой способ впервые и теперь буду делать на каждую Пасху», - отметила автор видео.