«Драконьи» яйца на Пасху вызовут восторг у гостей 8 3.04.2026, 8:50

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Понадобятся только натуральные ингредиенты, которые есть у каждого дома.

Перед Пасхой набирает популярность новый тренд праздничного декора - окрашивание яиц натуральными красителями с эффектом «драконьей кожи». Для этого используют природные ингредиенты.

Об этом рассказала в Instagram фудблогер Ольга Личко.

Драконьи яйца из натурального красителя

Белые яйца оклейте мелкой луковой шелухой и бумагой. Яйцо смочите водой, чтобы все хорошо держалось. Зафиксируйте все плотно в марле или капроне.

Далее варите в воде с каркаде (70 г) 9 мин после закипания. В конце добавьте 1 ст.л уксуса, который закрепит краску.

Оставьте в этом же отваре до полного остывания и поставьте в холодильник на ночь. Чем дольше яйца в отваре - тем глубже цвет.

Достаньте, очистите и дайте высохнуть. Не мойте и не трите, иначе цвет сходит до серо-голубого.

«Я в восторге, делаю такой способ впервые и теперь буду делать на каждую Пасху», - отметила автор видео.

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