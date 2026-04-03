Великобритания с союзниками разрабатывает «план Б» по Ормузскому проливу

Великобритания с союзниками разрабатывает «план Б» по Ормузскому проливу4
- 3.04.2026, 8:58
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На случай, если Трамп завершит операцию в Иране и не будет заниматься открытием водного пути.
Более 40 союзников США встретились, чтобы обсудить планы по повторному открытию Ормузского пролива в случае, если лидер США Дональд Трамп решит не заниматься этим.
Об этом сообщает Bloomberg.
Великобритания созвала страны Европы, Ближнего Востока и Азии, а также Австралию и Канаду, чтобы рассмотреть дипломатические обращения к Тегерану и возможные санкции, если Трамп не согласится разблокировать критически важный судоходный путь для мировых поставок энергии.
Виртуальная встреча, похоже, имела целью продемонстрировать общую позицию десятков американских союзников: президент США не должен отходить от конфликта, не найдя решения для пролива, как он это неоднократно угрожал сделать.
«Участники опасаются, что Трамп завершит свою операцию в Иране без плана по повторному открытию водного пути, оставив им разбираться с последствиями», - пишет издание.
Международное сообщество четко дало понять: США должны включить решение для Ормузского пролива в переговоры о прекращении огня с Ираном, сообщили люди, знакомые с обсуждениями.
«Тем не менее, виртуальная встреча показала, что коалиция стран считает необходимым начать подготовку к повторному открытию пролива без участия США», - добавили в Bloomberg.
Как сообщили источники, Трамп резко раскритиковал страны Североатлантического договора за то, что они создали невыгодный прецедент, и свободный проход через пролив получил широкую поддержку.
Также союзниками США обсуждались экономические меры, включая санкции, чтобы гарантировать, что Иран не сможет продолжать получать прибыль от закрытия.
В начале войны на Ближнем Востоке Иран заблокировал Ормузский пролив. Это важнейший водный путь, через который проходило около 20% мировых поставок нефти и не только.