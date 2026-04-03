закрыть
12 июля 2026, воскресенье, 9:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Еще одна сеть зарядных станций для электромобилей в Беларуси повышает тарифы

2
  • 3.04.2026, 9:25
  • 3,354
Еще одна сеть зарядных станций для электромобилей в Беларуси повышает тарифы

С 6 апреля.

С 6 апреля в Беларуси вырастут тарифы на зарядку электромобилей в сети Evika!. Обновленные расценки опубликованы на официальном сайте оператора.

Зарядка переменным током в сети Evika! с 6 апреля подорожает с 47 до 54 копеек за 1 кВт⋅ч, а постоянным током — с 63 до 72 копеек за 1 кВт⋅ч.

Сеть Evika! принадлежит «Белтелекому». Последний раз тарифы здесь пересматривали в октябре 2025 года.

Отметим, в марте тарифы увеличили сразу несколько крупных сетей зарядных станций для электрокаров. Так, Malanka повысила стоимость зарядки переменным током с 49 до 55 копеек за 1 кВт⋅ч, а постоянным — с 65 до 73 копеек. В сети forEVo цена варьируется уже в диапазоне от 55 до 79 копеек за 1 кВт⋅ч.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров