Еще одна сеть зарядных станций для электромобилей в Беларуси повышает тарифы 2 3.04.2026, 9:25

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С 6 апреля.

С 6 апреля в Беларуси вырастут тарифы на зарядку электромобилей в сети Evika!. Обновленные расценки опубликованы на официальном сайте оператора.

Зарядка переменным током в сети Evika! с 6 апреля подорожает с 47 до 54 копеек за 1 кВт⋅ч, а постоянным током — с 63 до 72 копеек за 1 кВт⋅ч.

Сеть Evika! принадлежит «Белтелекому». Последний раз тарифы здесь пересматривали в октябре 2025 года.

Отметим, в марте тарифы увеличили сразу несколько крупных сетей зарядных станций для электрокаров. Так, Malanka повысила стоимость зарядки переменным током с 49 до 55 копеек за 1 кВт⋅ч, а постоянным — с 65 до 73 копеек. В сети forEVo цена варьируется уже в диапазоне от 55 до 79 копеек за 1 кВт⋅ч.

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