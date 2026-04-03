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«Это нужно сделать быстро»: Трамп выдвинул новый ультиматум Ирану

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  • 3.04.2026, 9:35
  • 12,226
«Это нужно сделать быстро»: Трамп выдвинул новый ультиматум Ирану

Иначе будут уничтожены мосты и электростанции.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США еще даже не приступили к уничтожению того, что осталось в Иране.

Об этом он сообщил в Truth Social.

«Наши военные, самые великие и мощные (без всяких сомнений!) в мире, даже еще не начали уничтожать то, что осталось в Иране.

Далее - мосты, затем электростанции! Новое руководство режима знает, что нужно сделать, и это нужно сделать БЫСТРО!» - отметил он.

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