«Это нужно сделать быстро»: Трамп выдвинул новый ультиматум Ирану

«Это нужно сделать быстро»: Трамп выдвинул новый ультиматум Ирану17
- 3.04.2026, 9:35
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Иначе будут уничтожены мосты и электростанции.
Президент США Дональд Трамп заявил, что США еще даже не приступили к уничтожению того, что осталось в Иране.
Об этом он сообщил в Truth Social.
«Наши военные, самые великие и мощные (без всяких сомнений!) в мире, даже еще не начали уничтожать то, что осталось в Иране.
Далее - мосты, затем электростанции! Новое руководство режима знает, что нужно сделать, и это нужно сделать БЫСТРО!» - отметил он.