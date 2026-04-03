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Дроны поразили важное оборонное предприятие в Ленинградской области РФ

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  • 3.04.2026, 9:49
  • 4,218
Дроны поразили важное оборонное предприятие в Ленинградской области РФ

Под удар попал стратегический завод по производству взрывчатых веществ.

Местные власти сообщают, что беспилотники атаковали промзону возле завода взрывчатых веществ.

В Ленинградской области РФ беспилотники атаковали промзону одного из заводов. Сообщается о двух пострадавших и якобы семи сбитых БпЛА.

Такие данные приводят росСМИ, передает РБК-Украина.

Сообщается, что беспилотник атаковали промышленную зону поселка имени Морозова, где расположен стратегический завод по производству взрывчатых веществ. Эту информацию уже подтвердил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Чиновник проинформировал, что силы ПВО РФ якобы сбили семь беспилотников. Обломки упали во Всеволожском районе и там зафиксировали повреждения.

В промышленной зоне поселка имени Морозова пострадала крыша одного из зданий. Официально власти уверяют, что сооружение не эксплуатировалось.

Однако без жертв не обошлось. Два человека получили ранения и их срочно госпитализировали в ближайшую больницу.

Что именно могли атаковать дроны

Целью атаки мог быть важный военный завод, сообщает агентство ASTRA. В поселке имени Морозова расположено ФГУП «Завод имени Морозова». Это крупное предприятие оборонно-промышленного комплекса РФ.

Завод специализируется на изготовлении взрывчатки. Именно здесь производят компоненты для боеприпасов российской армии.

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