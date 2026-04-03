Дроны поразили важное оборонное предприятие в Ленинградской области РФ

Дроны поразили важное оборонное предприятие в Ленинградской области РФ2
- 3.04.2026, 9:49
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Под удар попал стратегический завод по производству взрывчатых веществ.
Местные власти сообщают, что беспилотники атаковали промзону возле завода взрывчатых веществ.
В Ленинградской области РФ беспилотники атаковали промзону одного из заводов. Сообщается о двух пострадавших и якобы семи сбитых БпЛА.
Такие данные приводят росСМИ, передает РБК-Украина.
Сообщается, что беспилотник атаковали промышленную зону поселка имени Морозова, где расположен стратегический завод по производству взрывчатых веществ. Эту информацию уже подтвердил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
Чиновник проинформировал, что силы ПВО РФ якобы сбили семь беспилотников. Обломки упали во Всеволожском районе и там зафиксировали повреждения.
В промышленной зоне поселка имени Морозова пострадала крыша одного из зданий. Официально власти уверяют, что сооружение не эксплуатировалось.
Однако без жертв не обошлось. Два человека получили ранения и их срочно госпитализировали в ближайшую больницу.
Что именно могли атаковать дроны
Целью атаки мог быть важный военный завод, сообщает агентство ASTRA. В поселке имени Морозова расположено ФГУП «Завод имени Морозова». Это крупное предприятие оборонно-промышленного комплекса РФ.
Завод специализируется на изготовлении взрывчатки. Именно здесь производят компоненты для боеприпасов российской армии.