Белорусским интернет-магазинам запретили указывать цены в долларах и евро 13 3.04.2026, 9:58

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МАРТ уже выдал 18 «рекомендаций».

Белорус пожаловался в МАРТ на то, что стоимость недвижимости указывают в иностранной валюте. В итоге ведомство заинтересовалось интернет-магазинами, которые у себя на сайтах привязывают стоимость к, например, доллару или евро. Такие цены им нужно будет убрать, сообщили в пресс-службе МАРТ.

Сообщается, что вопрос про валютную стоимость недвижимости был одним из тех, которые поступили министру антимонопольного регулирования и торговли в ходе личного приема граждан и юрлиц.

В этой связи МАРТ уже выдал 18 рекомендаций интернет-ресурсам, рекламирующим туристические услуги, недвижимость, автомобили и иные товары с указанием стоимости их в иностранной валюте. Например, среди них были ООО «ДАТА ТУР», ООО «Твоя Столица», ООО «ЭлектроЭвоКарс», ООО «Бонусторг».

Им настоятельно рекомендовано убрать информацию о стоимости товаров или услуг в валюте, указав стоимость в белорусских рублях, для того чтобы не вводить потребителей в заблуждение.

МАРТ напомнил владельцам интернет-ресурсов, что на территории Беларуси расчеты за туристические услуги, недвижимость, автомобили и иные товары осуществляются исключительно в белорусских рублях.

И денежные обязательства должны быть выражены в белорусских рублях, об этом говорит часть 1 пункта 1 статьи 298 Гражданского кодекса Республики Беларусь. Это же касается цены товаров и продукции общепита (если иное не установлено актами законодательства) — об этом постановление Совмина Республики Беларусь №703 от 22 июля 2014 года.

Ведомство обещает продолжить мониторинг интернет-ресурсов.

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