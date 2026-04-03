Лукашенко не уверен в армии и генералах 7 3.04.2026, 10:25

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Зачем диктатор говорит «гадости» о военных?

1 апреля Александр Лукашенко подвел итоги комплексной проверки вооруженных сил, которая длилась почти два с половиной месяца. Во Дворец независимости пригласили около 300 армейских руководителей — мероприятие растянулось на несколько часов. Политический аналитик Александр Фридман в разговоре с «Зеркалом» заявил, что результаты проверки оказались противоречивыми, а сам политик продемонстрировал больше неуверенности в качестве белорусской армии, чем удовлетворенности.

«Беспокойства у него гораздо больше, чем уверенности»

Саму необходимость масштабной проверки армии Фридман объясняет стремлением диктатора получить дополнительное чувство безопасности в условиях непростой региональной обстановки.

— Войны вокруг идут, ситуация очень напряженная. Что в этой ситуации можно сделать? Только проверить то, чем ты действительно располагаешь, — те вооруженные силы, которые есть, — считает аналитик.

При этом само выступление диктатора, по мнению Фридмана, продемонстрировало скорее обеспокоенность, чем удовлетворенность состоянием армии.

— Я думаю, что заявления Лукашенко говорили о том, что он в качестве белорусских вооруженных сил не совсем уверен, — отмечает собеседник «Зеркала». — Хотя после критики его тон стал несколько более поблажливым и спокойным. Но тем не менее все-таки беспокойства у него гораздо больше, чем уверенности.

По мнению аналитика, Лукашенко не продемонстрировал полную уверенность в готовности вооруженных сил. Публично сказать «Мы не готовы» он не мог. Поэтому озвучил вывод в стиле «Мы готовы, но…». При этом сам признался, что «всю гадость, которая в нашей армии есть (а ее предостаточно), не хотелось бы показывать».

«Довольно странно пугать войной военных»

Среди прочего Александр Лукашенко сказал армейским руководителям, что «мы готовимся к войне» и «никакого мирного времени не будет».

— Военных-то пугать войной — это вообще довольно странно, — отмечает Фридман. — Если кто и понимает, что такое война, и постоянно занимается войной, и чувствует войну на совсем другом уровне, — это военные. Тут как раз-таки в этой фразе больше удивляет сам стиль.

В замечаниях Лукашенко вроде «я под вас подстраиваться не намерен — вы будете подстраиваться под главнокомандующего» аналитик видит недовольство и неуверенность в собственных генералах.

— [Эти замечания] создавали впечатление, что вот он, Лукашенко, знает, как идет современная война, потому что у него есть доступ к информации совсем на другом уровне. А вот эти военные, генералы — «вы по-прежнему готовитесь воевать по старинке». А тут, смотрите, совсем другое время началось.

«В нестабильной ситуации именно от армии часто зависит, устоит режим или нет»

Дошло и до публичных угроз военным: «Ни один из вас не останется в должности, если вы не докажете свою состоятельность». Фридман объясняет это особенностями мировосприятия Лукашенко. В логике политика это означает «поддерживать боеспособность» и «держать в тонусе, чтобы не расслаблялись», поясняет эксперт.

Такое поведение он сравнивает с действиями советского диктатора Иосифа Сталина в 1930-е годы.

— Сталин тоже весьма недоверчиво относился к армии, опасался военачальников, — проводит параллель Фридман. — В таких системах ты хочешь не хочешь, будешь опасаться, потому что армия — это вооруженные люди. Генералы — это, как правило, амбициозные люди. И при неудачном стечении обстоятельств, в случае нестабильной ситуации, именно от армии в конце концов часто зависит, устоит режим или нет, на чьей стороне будет армия.

Последствия проверки еще предстоит увидеть, полагает политолог. В ближайшие месяцы возможны организационные выводы — реструктуризация или даже кадровые перестановки.

По его мнению, остаются открытыми главные вопросы, на которые не может ответить никакая проверка. Как поведет себя белорусская армия, если действительно придется воевать? Будет ли выполнять приказы? Каким будет боевой дух?

— С помощью такого рода проверок Лукашенко, я полагаю, хочет получить ответы на эти вопросы. Но, думаю, тут он особо ничего не добился. На такие вопросы может ответить только сама жизнь, — отмечает аналитик.

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