закрыть
12 июля 2026, воскресенье, 8:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Лубянку надо стереть с лица земли»

10
  • 3.04.2026, 10:41
  • 7,034
«Лубянку надо стереть с лица земли»

Стало известно, когда будет готова украинская дальнобойная баллистика.

Украинская ВПК-компания FirePoint продолжает работу над баллистической ракетой FP-9. Ожидается, что ее дальность будет составлять 850 км, а вес боевой части – 800 кг. Первые пуски должны состояться уже в середине 2026 года.

Об этой украинской разработке рассказал Денис Штилерман, главный конструктор и совладелец Fire Point. В интервью Дмитрию Гордону он заявил, что в Украине будет происходить полный цикл производства таких ракет.

Только одна деталь, необходимая для FP-9, является иностранной. Все остальное изготавливается на месте.

Сколько будет стоить FP-9

Штилерман сообщил, что до 500 тысяч долларов ориентировочно стоит уже разработанная менее мощная версия – FP-7. Она способна преодолеть расстояние в 300 км и имеет боевую часть до 250 кг.

«Девятка [FP-9] – не знаю, посмотрим. Сейчас мы ее сделаем, запустим, поймем, потому что это было гладко на бумаге, но забыли про овраги. Сейчас у нас по девятке все готово, кроме двигателя. Двигатель сейчас прожжем, увидим, будет понятным ценообразование», – сказал главный конструктор.

Обстрелы военных целей в России

Совладелец FirePoint отметил, что теоретически FP-9 должен доставать до Москвы. По его мнению, удары по противнику должны быть сосредоточены именно на столице государства-агрессора.

«Россия – моноцентричная страна. Это в Украине в каком-то маленьком городе может быть шикарная станкостроительная индустрия мирового уровня. В РФ такого нет. У них все сконцентрировано в Москве. Что происходит в Белгороде, Калуге, Рязани, Туле, никоим образом на настроения в России не влияет», – считает Штилерман.

«Мое мнение как обывателя: Лубянку [ФСБ] надо стереть с лица земли. Там огромное количество объектов – генштаб, минобороны, московский НПЗ, «Алмаз-Антей», [оборонные предприятия] Хруничева, «Звезда», «Стрела», – добавил Штилерман.

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров