«Лубянку надо стереть с лица земли» 10 3.04.2026, 10:41

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Стало известно, когда будет готова украинская дальнобойная баллистика.

Украинская ВПК-компания FirePoint продолжает работу над баллистической ракетой FP-9. Ожидается, что ее дальность будет составлять 850 км, а вес боевой части – 800 кг. Первые пуски должны состояться уже в середине 2026 года.

Об этой украинской разработке рассказал Денис Штилерман, главный конструктор и совладелец Fire Point. В интервью Дмитрию Гордону он заявил, что в Украине будет происходить полный цикл производства таких ракет.

Только одна деталь, необходимая для FP-9, является иностранной. Все остальное изготавливается на месте.

Сколько будет стоить FP-9

Штилерман сообщил, что до 500 тысяч долларов ориентировочно стоит уже разработанная менее мощная версия – FP-7. Она способна преодолеть расстояние в 300 км и имеет боевую часть до 250 кг.

«Девятка [FP-9] – не знаю, посмотрим. Сейчас мы ее сделаем, запустим, поймем, потому что это было гладко на бумаге, но забыли про овраги. Сейчас у нас по девятке все готово, кроме двигателя. Двигатель сейчас прожжем, увидим, будет понятным ценообразование», – сказал главный конструктор.

Обстрелы военных целей в России

Совладелец FirePoint отметил, что теоретически FP-9 должен доставать до Москвы. По его мнению, удары по противнику должны быть сосредоточены именно на столице государства-агрессора.

«Россия – моноцентричная страна. Это в Украине в каком-то маленьком городе может быть шикарная станкостроительная индустрия мирового уровня. В РФ такого нет. У них все сконцентрировано в Москве. Что происходит в Белгороде, Калуге, Рязани, Туле, никоим образом на настроения в России не влияет», – считает Штилерман.

«Мое мнение как обывателя: Лубянку [ФСБ] надо стереть с лица земли. Там огромное количество объектов – генштаб, минобороны, московский НПЗ, «Алмаз-Антей», [оборонные предприятия] Хруничева, «Звезда», «Стрела», – добавил Штилерман.

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