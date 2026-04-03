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В Минске произошел разлив азотной кислоты

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  • 3.04.2026, 10:47
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В Минске произошел разлив азотной кислоты

В грузовике повредились две емкости.

На территории минского предприятия по улице Бабушкина произошел инцидент с химикатами, сообщает МЧС. В грузовом автомобиле находилось 15 еврокубов с азотной кислотой объемом по 1 м3 каждый. Из-за повреждения двух емкостей возникла угроза распространения паров.

Прибывшие на место спасатели оперативно приняли меры.

В ликвидации последствий было задействовано 10 единиц спецтехники. Пострадавших нет, а контрольные замеры не выявили превышения норм содержания вредных веществ в воздухе. Причины происшествия выясняются.

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