В Минске произошел разлив азотной кислоты 5 3.04.2026, 10:47

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В грузовике повредились две емкости.

На территории минского предприятия по улице Бабушкина произошел инцидент с химикатами, сообщает МЧС. В грузовом автомобиле находилось 15 еврокубов с азотной кислотой объемом по 1 м3 каждый. Из-за повреждения двух емкостей возникла угроза распространения паров.

Прибывшие на место спасатели оперативно приняли меры.

В ликвидации последствий было задействовано 10 единиц спецтехники. Пострадавших нет, а контрольные замеры не выявили превышения норм содержания вредных веществ в воздухе. Причины происшествия выясняются.

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