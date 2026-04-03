Kia вызвала настоящий ажиотаж своими недорогими автомобилями

Kia вызвала настоящий ажиотаж своими недорогими автомобилями4
- 3.04.2026, 10:52
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Установлен новый рекорд продаж.
Недорогие автомобили доминируют в модельной линейке Kia. Благодаря таким машинам производитель установил очередной рекорд продаж. В особенности внимание Motor1 привлекла статистика моделей Kia в США – на самом важном авторынке мира.
Там с начала 2026 года продали 207 015 новых автомобилей Kia. Рост относительно прошлого года составил 4,1%. Недорогие кроссоверы Kia оказались самыми востребованными машинами. Покупатели чаще всего выбирали Sportage и новый Telluride.
Ранее медиа сообщали про мировые продажи Kia, которые по итогам 2025 года достигли 3,13 миллионов экземпляров. Это громкий рекорд для компании. Статистика выросла на 2%. Хотя результат оказался меньше внутренних прогнозов на уровне 3,22 миллионов автомобилей.
По итогам 2026 года Kia планирует реализовать 3,35 машин во всем мире. Ожидается, что основными драйверами продаж станут новые модели кроссоверов Telluride и Seltos 2 поколения.