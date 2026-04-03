Донбасский фантом 7 Виталий Портников

3.04.2026, 10:51

8,688

Виталий Портников

Мы имеем дело с совершенно новой формой дипломатического скандала.

Президент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь США Марк Рубио обменялись заявлениями о продолжении переговорного процесса между Россией, Украиной и Соединенными Штатами. Украинский президент утверждает, что американские участники переговоров давят на своих украинских коллег, требуя уступить неоккупированную часть Донбасса в обмен на американские гарантии безопасности после завершения боевых действий. Государственный секретарь США назвал эти утверждения неправдой и подчеркнул, что Вашингтон не навязывал Украине никаких решений, а лишь подчеркивал: именно Киев должен определиться со своим ответом на российские условия. В то же время, американские гарантии безопасности, по словам Рубио, могут вступить в силу только после завершения боевых действий между российской и украинской армиями. Зеленский отвечает, что это лишь верхушка айсберга и оценка ситуации в значительной степени зависит от интерпретаций, но настаивает: в США действительно говорили о сдаче Донбасса.

Все это можно было бы назвать настоящим дипломатическим скандалом, если бы стороны не оперировали абсолютно абстрактными вещами. На самом деле, никаких полноценных украинско-американо-российских переговоров сейчас нет. А происходившие больше напоминали затягивание времени, необходимого Путину для продолжения войны против Украины и одновременно для удержания Соединенных Штатов от усиления санкций против Москвы. Этот российский спектакль для одного зрителя – Дональда Трампа – завершается сразу, как только Путин понимает, что может общаться с ним и без каких-либо переговоров и что новых санкций не будет. И сейчас для российского президента как раз благоприятный момент, ведь американскому лидеру нужна российская нефть, чтобы хоть как-то удержать пылающий энергетический баланс в мире.

Нет и четкого понимания того, что такое американские гарантии безопасности. При Трампе США решительно выступают против вступления Украины в НАТО, да и при президентстве Байдена большого энтузиазма по этому поводу в Вашингтоне не наблюдалось. Причина очевидна: Соединенные Штаты пытаются избежать ситуации, когда им придется вступать в прямой конфликт с Российской Федерацией. А это неизбежно произойдет, если Украина станет членом НАТО и Россия снова на нее нападет. Но если американцы категорически исключают возможность войны с Россией, опасаясь ядерного столкновения, то какое содержание могут иметь какие-либо гарантии? Тем более, сегодня, когда мы видим, как союзники США в Персидском заливе – там, где расположены реальные американские базы и находится американский флот – в полной мере почувствовали собственную беззащитность, наблюдая за атаками на американские военные объекты и обстрелами американских военных. В мире новой войны американские гарантии – это фантом. Но, похоже, ни Рубио, ни Зеленский не готовы в этом признаться.

Да и условие прекращения войны из-за вывода украинских войск из Донбасса выглядит таким же фантомом. Ведь тогда придется признать, что Путин четыре года вел войну, бросил в мясорубку сотни тысяч своих соотечественников и потратил колоссальные ресурсы только для того, чтобы получить контроль над Краматорском и Славянском. Само требование об отводе украинских войск из Донбасса – лишь часть более широкой операции по поглощению всей Украины. И уход украинских войск из любого города не остановит войну – он только ее продолжит.

Таким образом, мы имеем дело с совершенно новой формой дипломатического скандала – отвечающей современной реальности. Когда стороны спорят не о возможных политических шагах, а о формулировках, которые существуют только в воображении участников политического процесса. У американцев свои иллюзии: войну в Украине можно завершить за счет украинских уступок и после этого возобновить взаимовыгодные экономические отношения с Россией. У украинцев – другие: что США обеспечат гарантии безопасности, которые делают невозможным новую агрессию. И то и другое не имеет ничего общего с реальностью. Но это не значит, что выхода нет. Он есть.

И связан он, прежде всего, с подрывом экономического потенциала России и ударами по ее военно-промышленному комплексу. Если у России не будет ресурсов для войны – не будет и самой войны. Да, взаимовыгодное экономическое сотрудничество с ней в таком случае станет невозможным. Но появится шанс подготовиться к новой войне, которая может начаться снова – тогда, когда Россия восстановит свой экономический потенциал и будет готова к новому скачку.

Виталий Портников, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com