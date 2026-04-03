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ЗВР Беларуси резко сократились — сразу на 1,1 млрд долларов

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  • 3.04.2026, 11:25
  • 4,326
ЗВР Беларуси резко сократились — сразу на 1,1 млрд долларов

Это первое падение показателя за последние 15 месяцев.

Национальный банк Беларуси опубликовал свежую статистику по золотовалютным резервам (ЗВР) страны. По итогам марта они резко сократились - сразу на 1,1 млрд долларов. Это первое падение показателя за последние 15 месяцев. «Телеграф» разбирался, чем вызвано столь стремительное падение ЗВР.

Согласно официальной статистике Нацбанка, к 1 апреля 2026 года международные резервные активы Беларуси составили 15,2 млрд долларов , тогда как еще месяц назад был взят очередной рекорд в 16,37 млрд долларов. Таким образом, всего за месяц страна потеряла сразу более 1,1 млрд долларов.

Причем именно потеряла, а не потратила: в Нацбанке признали , что сокращение объема ЗВР было связано со снижением цен на золото на международных финансовых рынках. Именно на сокращение стоимости монетарного золота, на долю которого в кубышке Нацбанка приходится примерно 55,2%, пришлось основное падение:

монетарное золото за март сократилось с 9 до 7,98 млрд долларов, то есть на 1,02 млрд долларов ,

резервные активы в иностранной валюте за месяц также сократились, но незначительно - с 5,9 до 5,86 млрд долларов.

Последний раз падение общего объема ЗВР наблюдалось в Беларуси больше года назад - в декабре 2024 года, причем тогда речь шла о снижении на чуть больше сотни миллионов долларов, а не целого миллиарда.

Почему так сильно упали ЗВР Беларуси?

Нынешнее стремительное падение объясняется экстремальной волатильностью золота на мировых рынках, которая наблюдалась в первом квартале 2026 года. Если в январе наблюдался рекордный взлет цен на золота (в конце месяца был зафиксирован исторический максимум в 5 589 – 5 608 долларов за унцию), то уже в марте, на фоне затянувшегося конфликта на Ближнем Востоке цены на золото резко упали.

В целом, март уже назвали худшим месяцем для золота с 2008 года: ко второй половине марта цена упала до 4 551 доллара, потеряв более 18% от январского пика, а локальный минимум был отмечен на уровне 4 170 – $4 400 долларов. Финансовые аналитики основными причинами такого резкого падения называют укрепление доллара США и «ястребиную» политику Федеральной резервной системы США.

Судя по наблюдаемым в настоящее время тенденциям, в апреле цена на золото начала стабилизироваться, вернувшись к диапазону в 4 650 – 4 813 долларов.

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