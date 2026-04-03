Политолог: США и Израиль идут к смене режима в Иране 3.04.2026, 11:38

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Григорий Месежников

Трамп дал понять, что давление усилится.

Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, заявив о решающей фазе войны с Ираном. Он пообещал новые мощные удары и дал понять, что ближайшие недели могут стать ключевыми.

Чего ждать от действий США и Израиля против Ирана после этих заявлений Трампа?

Об этом сайт Charter97.org поговорил со словацким политологом и президентом Института общественных проблем (IVO, Братислава) Григорием Месежниковым:

— Мне кажется, что эта военная операция будет продолжаться, потому что совершенно очевидно, что как Израиль, так и Соединенные Штаты стремятся привести дело к смене режима. А смена режима возможна только в случае, если весь репрессивный, военный, ядерный потенциал, все, что подпитывает этот режим, будет уничтожено.

Попытки или усилия Соединенных Штатов (потому что Израиль, конечно, никаких переговоров с Ираном не ведет) каким-то образом заставить иранский исламистский режим пойти на уступки, как мы видим, к результату не привели. То есть этот режим сопротивляется. Я думаю, что он уже понимает, что возможности его выживания минимальны. Но тем не менее он предполагает, что это возможно, потому что Трамп вообще-то был бы готов даже на то, чтобы какая-то часть этого режима выжила. Может быть, как-то видоизменилась, допустим, по венесуэльскому варианту, но выжила бы, но этого не происходит.

Поэтому, как мне представляется, Дональд Трамп решил еще раз высказать угрозу: что будет все уничтожено, все ликвидировано и, как подразумевается, не только военные, но и гражданские структуры тоже.

Понятно, что Дональд Трамп должен учитывать и внутриполитические соображения. Все-таки эта война наткнулась на довольно сильное несогласие среди оппозиции в США, среди Демократической партии. Мне кажется, что и население США тоже не совсем согласно с тем, что происходит, да и в самой Республиканской партии тоже есть группы, у которых есть проблема с этой войной.

Трамп воспринимается как лидер всей этой операции, он решает, когда как-то можно смягчать позицию, а когда ее можно усиливать. Я думаю, что военная операция будет продолжаться, и, в принципе, можно ожидать даже более сильных ударов.

— Ормузский пролив остается фактически заблокированным: способна ли международная коалиция во главе с США в короткие сроки обеспечить его разблокирование, и какими военными инструментами это может быть достигнуто?

— Действительно, в этом отношении, у исламистского режима осталась последняя возможность шантажировать весь мир тем, что пролив будет заблокирован. Цены на нефть, на энергоносители поднимутся, и это обойдется дороже и самим Соединенным Штатам. Это может вызвать недовольство в самих США. Понятно, что это может произойти и в европейских странах, у которых отношение к этой войне неоднозначное, хотя там есть, конечно, разные позиции. Но тем не менее, думаю, общее настроение в Европе таково, что было бы лучше, если бы этой войны можно было избежать. Вот такие настроения у наших союзников по Евросоюзу и НАТО.

Каким образом будет разблокирован Ормузским пролив? Здесь я просто нахожу то, о чем говорится в открытых источниках: возможна какая-то ограниченная сухопутная операция, допустим, оккупация каких-то островов, не обязательно Харга, есть еще два острова в этом проливе. И они имеют стратегическое значение в местном понимании. Если, допустим, Соединенные Штаты или Израиль пошлют туда сухопутные силы (хотя мне трудно представить себе, чтобы Израиль посылал туда свои войска), у них будет лучшая возможность отражать иранские попытки блокировать пролив.

Кроме того, может быть еще и усиление каких-то решительных действий, типа ракетно-бомбовых ударов по тем военным подразделениям в Иране, которые обеспечивают блокаду Ормузского пролива. Насколько я понимаю, в основном угроза судоходству исходит от дронов. То есть для союзников есть задача прекратить поставку дронов на эту территорию. То есть уничтожать те дроны, которые там имеются, уничтожать подвоз, чтобы они не транспортировались и не производились.

Касательно иранского производства дронов — понятное дело, что союзники уже сейчас значительную часть производственных мощностей ликвидировали.

Мне трудно по-настоящему разобраться конкретно в том, каким образом можно разблокировать пролив. Судя по всему, иранский режим уже ясно показал, что для него это последняя возможность чего-то добиться, и он, конечно, от этого не отступится. Для него это единственная возможность сейчас каким-то образом решить ситуацию так, чтобы этот режим выжил и чтобы можно было это закончить войну без абсолютно катастрофических разрушений иранской экономики.

Но удастся ли это исламистскому режиму или нет? Я думаю, что, скорее всего, нет, потому что он уперся в свои позиции, которые ни для Америки, ни для Израиля, в принципе, неприемлемы.

— Трамп говорит о горизонте в 2–3 недели — насколько реалистичен такой срок завершения конфликта и какой сценарий финала войны сейчас выглядит наиболее вероятным?

— Здесь нужно вообще знать, была ли эта речь Трампа подготовлена с его советниками, в том числе из военного истеблишмента, или он это готовил сам. Что касается сроков, у него часто бывают такие заявления политического свойства, когда он говорит о «двух-трех днях», или говорит, что «мы сразу же все сделаем», но этого не происходит. Но я надеюсь, что все-таки это его выступление готовилось вместе с ближайшим окружением.

Наверняка там есть люди, которые разбираются в военных вопросах. И, наверное, это может быть действительно реалистичная оценка. По срокам у Трампа всегда есть нестыковки. И о днях он говорит, и о неделях, и о месяцах, и у него часто ничего не выходит. Что касается сроков, понятно, что есть операции, которые Соединенным Штатам удалось завершить в намеченные сроки. В Венесуэле, например. Но там, в принципе, речь шла только об аресте ограниченного числа лиц, скажем так.

Какой может быть сценарий окончания конфликта? Я думаю, что максимальный вариант — подготовка условий для свержения режима с помощью внутреннего сопротивления.

Люди в Иране сейчас, понятное дело, не выходят на улицы и не могут выходить. Потому что страна сейчас находится в состоянии войны, нет призывов, которые раздавались еще до этой операции, чтобы люди выходили на улицу. Есть еще фактор репрессивности режима, вопрос в том, насколько этот режим способен таким же образом подавлять массовые выступления граждан. Сейчас прошла информация, что 33 тысячи гражданских лиц погибло в результате подавления протестов. Это, конечно, просто запредельные цифры. Это тоже не создает условий для того, чтобы люди в Иране протестовали без опасений, что их режим будет жестоко преследовать.

Тем не менее, мне кажется, что Америка и Израиль хотят настолько ослабить этот режим, чтобы возможности его выживания были минимальны. Они, понятно, не могут послать в Иран войска для прямого свержения этого режима. Но могут создать подходящие условия, чтобы этот режим исчез навсегда.

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