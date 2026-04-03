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Ученые выяснили, когда лучше писать потенциальному партнеру после первого свидания

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  • 3.04.2026, 11:49
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Ученые выяснили, когда лучше писать потенциальному партнеру после первого свидания

Названа оптимальная стратегия.

Писать на следующее утро после первого свидания — оптимальная стратегия для продолжения общения. К такому выводу пришла международная команда исследователей. Работа опубликована в журнале Journal of Social and Personal Relationships (JSPR).

Первое свидание играет ключевую роль в формировании симпатии и оценке потенциального партнера. Однако после встречи возникает вопрос: когда лучше выйти на связь. В популярной культуре существует, например, «правило трех дней», согласно которому нужно подождать, чтобы не выглядеть слишком заинтересованным.

Чтобы проверить это научно, команда под руководством Ларса Тайхманна провела эксперимент с участием более 500 человек из США и Великобритании. Участникам предлагали представить свидание, после которого потенциальный партнер писал либо сразу, либо на следующее утро, либо через два дня.

Результаты показали, что наибольший интерес к продолжению отношений возникал именно в случае сообщения на следующее утро. Немедленный контакт воспринимался чуть хуже, а ожидание в два дня значительно снижало желание продолжать общение.

Дополнительный анализ показал, что эффект связан с восприятием партнера. Быстрый ответ (сразу или утром) сигнализирует о заинтересованности и надежности, тогда как задержка создает впечатление безразличия.

«Наши данные показывают, что раннее сообщение работает лучше, но оптимальным оказывается именно следующий день: оно сохраняет ощущение заинтересованности и усиливает желание продолжить отношения. Слишком долгая пауза, напротив, дает обратный эффект», — отметили авторы исследования.

Интересно, что стратегия «казаться недоступным» не оправдала себя: ожидание не повышало «ценность» человека в глазах партнера и не заставляло о нем больше думать.

Авторы подчеркнули, что исследование основано на гипотетических сценариях, а в реальной жизни важны и другие факторы — содержание сообщений, стиль общения и культурный контекст. Тем не менее работа показывает, что в вопросе первого сообщения после свидания «золотая середина» действительно существует.

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