«Это последняя попытка Путина» 4 3.04.2026, 11:57

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Экс-спикер НАТО рассказал о единственном шансе Кремля.

По словам украинских официальных лиц, российское наступление уже остановилось, а украинские силы сейчас отвоевывают некоторые территории в Запорожской и Днепропетровской областях. Впрочем Россия может активизировать свои операции уже в апреле и развернуть дополнительные мобилизованные войска.

Очевидно, что Владимир Путин попытается наступать, ведь в этом заключается его тактика. Такое мнение «24 Каналу» высказал бывший представитель НАТО Джейми Ши, объяснив, что это позволяет ему избегать и затягивать переговоры.

Почему весеннее наступление может стать последним для России?

В Кремле хотят захватить больше территорий, поставить украинское правительство в слабое, изолированное положение, уничтожить промышленность и энергетическую инфраструктуру и улучшить свои позиции. Все это России важно сделать до начала настоящих переговоров.

«Администрация Дональда Трампа сейчас занята Ближним Востоком и европейцами. Вероятно, Путин считает, что переговоров не будет, поэтому он может использовать это время, чтобы попытаться завоевать больше территорий», – добавил бывший представитель НАТО.

Но не стоит забывать, что украинцы достигли успехов в борьбе, особенно в окрестностях Херсона и Запорожья. Это хорошие новости, но, конечно, россияне давят на Сумы и Харьков, поэтому ситуация все равно сложная.

«Впрочем самое важное, что украинцы смогли остановить любое российское продвижение очень и очень быстро. А это предполагает больше беспилотников, больше тяжелой бронетехники, дальнобойной артиллерии, больше возможностей для нанесения ударов по российским поставкам, подкреплениях, логистике, транспортных маршрутах», – отметил Джейми Ши.

В таком случае цена российского наступления будет очень высокой. А учитывая рост их потерь - вражеское наступление закончится быстро. Но при этом украинские позиции должны быть полностью укреплены и хорошо защищены по всей линии фронта в зависимости от того, где россиян будут атаковать.

«У Путина нет неисчерпаемых запасов рабочей силы. Они платят большие деньги за вербовку нигерийцев, которые не хотят воевать. Это не выигрышная тактика в долгосрочной перспективе. Россия начнет испытывать кадровые и финансовые проблемы. Поэтому, с точки зрения российского наступления, это последняя попытка Путина добиться чего-то значительного», – заметил Джейми Ши.

Итак, украинцам крайне необходимо остановить россиян, потому что если они смогут остановить это российское наступление, то вероятность того, что такие наступления будут происходить в будущем, будет гораздо меньше.

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