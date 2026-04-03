«Идет тихое сопротивление россиянам» 7 3.04.2026, 12:08

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Белорусы выбирают Европу.

Может ли Беларусь стать утешительным призом для Путина, если будут провалены цели его войны против Украины? Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина в интервью украинскому журналисту Виталию Портникову призвала не сбрасывать со счетов белорусский народ:

— Угроза есть, не спорю. Другое дело, что это не станет достойной компенсацией и каким-то образом успокоит ту часть россиян, которая сегодня ратует за продолжение войны против Украины, этих всех ультрарадикальных националистов и прочую шваль.

Во-вторых, мы видим, что Путину все-таки в экономическом плане выгодна относительная независимость Беларуси. С чего мы начали наш разговор: Путину выгодно снятие санкций со стороны США в отношении Беларуси, ведь наша страна всегда была для России контрабандным хабом, через который шли товары в обход санкций. И, в общем-то, они намерены это продолжать.

Плюс мы можем сейчас вспомнить про ядерное оружие, которое российские власти грозятся разместить в Беларуси. Здесь тоже есть версия, что это размещение может быть связано с тем, что Путину выгодно применить ядерные ракеты с территории независимой Беларуси, чтобы наша страна отвечала за это, а не Россия. Я очень надеюсь, что этого не произойдет, потому что это действительно страшный сценарий.

Кроме того, я все-таки уверена, что и белорусская номенклатура против, и белорусы не хотят жить в России. Конечно, просто невозможно проводить какие-то соцопросы в Беларуси. Очень мало информации, которую удается нам, журналистам, получать из страны. Но даже здесь мы видим, что идет тихое сопротивление возможной российской оккупации внутри страны.

Да, белорусы не могут выйти на протест, не могут прямо сейчас высказаться, что они против войны с Украиной, хотя выходили и протестовали, шли в тюрьмы на 10-20 лет. Это все было. Сейчас мы видим интересную тенденцию в тех же социальных сетях. В социальной сети Threads, которая стала очень популярной в Беларуси, идут жаркие полемики. Появляется, например, какая-нибудь россиянка, которая съездила в Минск, ходила в какой-то ресторан, заказала драники, они ей не понравились, она написала «фу». В ответ идет огромное количество комментариев со стороны белорусов.

«Правильно, и не приезжайте. У нас везде так отвратительно кормят россиян. Оставайтесь у себя дома и не приезжайте сюда!» Идут антироссийские бытовые разговоры, и это очень важно. Это показывает настроения людей.

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