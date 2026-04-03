Путин проигрывает уже сегодня 2 Владимир Вятрович

3.04.2026, 12:49

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Владимир Вятрович

Фото: Главред

Мы дождемся краха империи.

Путин не может выиграть войну против украинцев. Не из-за нехватки ресурсов — из-за самой цели, которую он себе поставил: ликвидировать украинцев как отдельную нацию. Часть — физически уничтожить, другую — заставить отказаться от собственной идентичности ради выживания. Такая цель проступает из его заявлений и из его действий. И это — нереализованная стратегия.

Фактически Путин пытается продолжить миссию одного из своих вдохновителей — Сталина. Тот также ясно осознавал, что существование украинцев как нации является угрозой для империи. Но даже Сталину не удалось достичь этой цели, несмотря на гораздо более благоприятные условия: большинство украинцев уже находились в пределах его государства, способного на массовый террор. Большинство, но не все. Часть оставалась вне его досягаемости. А попытка «доделать дело» на присоединенных после 1939 года территориях натолкнулась на активное, длительное и хорошо организованное сопротивление. Его удалось подавить — но ценой истощения, которое подорвало империю. Она начала трещать сразу после смерти Сталина. В конце концов, память об этом сопротивлении стала одним из факторов ее распада.

У Путина нет даже таких возможностей. Он не контролирует территорию, где живет большинство украинцев. Поэтому свою стратегию способен реализовывать только на оккупированных землях — и он это делает. Это ужасно и больно для нас, но этого недостаточно для него.

Более того — сама угроза уничтожения мобилизует большинство украинцев, пробуждает часть из тех, кто оставался равнодушным к своей идентичности. Она придает сил, консолидирует общество и делает реализацию плана еще менее вероятной. Эта угроза также уничтожает инструменты «мягкой силы», которые Россия годами перед началом войны в 2014 году успешно использовала для русификации.

Поэтому Путин проигрывает уже сегодня.

И проиграет окончательно именно потому, что его стратегия — ошибочная, построенная на нереалистичной цели. А такие стратегии всегда ведут к поражению. Может быть, не так быстро, как нам бы хотелось. Но неизбежно. И никакие изменения тактики (которых на самом деле мало) этого не изменят. Поэтому держимся, вкладываемся в общее дело победы — и мы дождемся краха империи.

Владимир Вятрович, «Фейсбук»

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