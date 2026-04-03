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«Мы столкнулись с невероятным шоком»

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  • 3.04.2026, 12:59
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«Мы столкнулись с невероятным шоком»

Стоимость текущих поставок нефти Brent достигла максимума с 2008 года.

В то время как фьючерсные цены на нефть Brent уже три недели в целом держатся в диапазоне $100-112 за баррель, реальные поставки физических с немедленной отгрузкой стоят значительно дороже. Это является следствием значительного дефицита нефти в настоящий момент и ожидания деэскалации на Ближнем Востоке через месяц-два, когда должны будут осуществляться поставки по фьючерсным контрактам. Стоимость партий нефти Dated Brent, которые сейчас продаются и отгружаются в Северном море, достигла $141,37, сообщает Bloomberg со ссылкой на S& P Global, публикующую эти цены.

Это не только выше тех уровней, что наблюдались после вторжения России в Украину в 2022 году, но и максимум с июля 2008 года, когда цены на нефть достигли исторических пиков перед самым началом полномасштабного финансового кризиса.

До начала войны в Иране страны Персидского залива поставляли на мировой рынок около 20 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки. Сокращение экспорта в результате перекрытия Ормузского пролива удалось частично компенсировать Саудовской Аравии, которая перенаправила нефть по трубопроводу в Красное море и довела поставки до 7 млн баррелей в сутки, и ОАЭ, которые качают по трубопроводу за пределы Персидского залива 1,5 млн баррелей. Однако более половины из довоенного экспорта по-прежнему недоступно.

Поэтому трейдеры скупают нефть, где только возможно. В Северном море, по данным S& P Global, партии Dated Brent в последние дни приобретаются с рекордной премией к фьючерсам на Brent, которые традиционно считаются главным ориентиром для участников рынка и экономики. При этом обращающиеся на бирже фьючерсные контракты отражают скорее ожидания финансовых игроков, поскольку поставкой обычно завершается 1-2% из них.

«Бумажные рынки», то есть биржи, где торгуются фьючерсные контракты, «полностью оторвались от физических», где осуществляются текущие поставки, описывал сложившуюся сегодня ситуацию Bloomberg Джефф Керри, директор по энергетической стратегии Carlyle Group: «Мы столкнулись с невероятным шоком на стороне предложения».

Фьючерс на Brent в пятницу торгуется на уровне $109 за баррель. Нехватка же физической нефти, прежде всего более тяжелых, высокосернистых ближневосточных марок, привела к еще более значительному росту цен на них и аналогичные сорта с немедленной отгрузкой.

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