Эксперты рассказали, как безопасно красить и есть пасхальные яйца 2 3.04.2026, 13:01

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Слегка «выдержанные» яйца даже легче чистить.

В преддверии Пасхи специалисты напомнили, что окрашенные яйца безопасны для употребления, если соблюдать простые правила гигиены и хранения, пишет Seattle Times (перевод — сайт Charter97.org).

По словам экспертов, яйца можно хранить достаточно долго — до 3–5 недель после покупки. Более этого, слегка «выдержанные» яйца даже легче чистить благодаря образованию воздушного кармана под скорлупой.

Перед окрашиванием яйца обязательно нужно сварить вкрутую. Это снижает риск заражения сальмонеллой, которая может присутствовать в организме кур. Оптимальный способ — довести воду до кипения, затем выключить огонь и оставить яйца под крышкой примерно на 12 минут.

После варки важно правильно их остудить — либо под холодной водой, либо на воздухе. Второй способ снижает риск попадания бактерий внутрь через воду.

Красить яйца можно как искусственными, так и натуральными красителями — главное, чтобы они были пищевыми. Даже если краска немного проникает через скорлупу, это не опасно.

Особое внимание стоит уделить температуре. Вареные яйца нельзя держать при комнатной температуре более двух часов, а в жару — не более одного часа. Лучше всего хранить их в холодильнике при температуре около +4 °C.

Во время украшения специалисты советуют держать яйца в прохладной воде или на льду. Также важно проверять скорлупу: треснувшие яйца лучше не есть, так как внутрь могут попасть бактерии.

Срок хранения вареных яиц — до одной недели в холодильнике. Перед очисткой их рекомендуют ополоснуть водой.

Соблюдение этих простых правил поможет сохранить не только праздничное настроение, но и здоровье.

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