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Швеция задержала танкер «теневого флота» РФ

  • 3.04.2026, 13:10
  • 3,646
Швеция задержала танкер «теневого флота» РФ
Фото: Береговая охрана Швеции

Из-за разлива нефти в Балтийском море.

Береговая охрана Швеции сегодня утром задержала подсанкционный танкер «Flora 1», который подозревается в разливе нефти в Балтийском море.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на официальное заявление береговой охраны.

В заявлении говорится, что в четверг, 2 апреля, самолет береговой охраны Швеции обнаружил разлив нефти к востоку от острова Готланд - на тот момент пятно разлива простиралось на 12 километров.

Танкер «Flora 1» быстро идентифицировали как судно, «представляющее интерес для расследования». Оно направлялось из порта в Финском заливе с неизвестным пунктом назначения.

«В связи с обнаружением судна выяснилось, что оно находится в санкционном списке ЕС, а также было обнаружено несколько непонятных обстоятельств, связанных с судном, в частности относительно его флага», - сказано в заявлении.

Береговая охрана Швеции доставила танкер, на борту которого находилось 24 человека, на стоянку возле города Истад. Операция проводилась в сотрудничестве с полицией.

«Мы принимаем меры, когда обнаруживаем разлив. Это результат нашего усиленного морского надзора, который мы осуществляем из-за ухудшения ситуации с безопасностью в регионе Балтийского моря», - подчеркнул Даниэль Стенлинг, заместитель начальника оперативного управления береговой охраны.

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