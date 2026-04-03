В Крыму разбился российский истребитель Су-30 25 3.04.2026, 13:53

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Инцидент признало Минобороны РФ.

Во временно оккупированном Крыму разбился российский истребитель Су-30. Инцидент признало Министерство обороны Российской Федерации, пишет «Фокус».

Согласно данным российского командования, Су-30 разбился во время тренировочного полета. Экипаж совершил катапультирование: двое пилотов спаслись, заявило Минобороны РФ в комментарии росСМИ. Уточняется, что инцидент произошел в 11 часов 3 апреля.

Российское ведомство сообщило журналистам, что происходил тренировочный полет без боевого комплекта. Когда возникла угроза, экипаж (пилот и оператор вооружения) катапультировались и их уже нашли. По словам неназванных представителей Минобороны РФ, военнослужащие живы и им ничего не угрожает. О причинах и местности, где произошел инцидент с Су-20, информации не предоставили.

Падение Су-30 — детали событий в Крыму 3 апреля

Между тем представитель оккупационной администрации РФ в Крыму Михаил Развожаев в 10 ч 3 апреля опубликовал в Telegram сообщение, в котором предупредил о «профилактических мероприятиях» в районе Севастополя с утра до 23 ч. Цель профилактических мероприятий — подготовка для отражения атаки отрядов «ПДСЗ» (вероятно, речь идет о подводных диверсионных силах и средствах). Чиновник уточнил, что речь идет об флотских учениях, на которых будет практиковаться в применении различных видов оружия, в том числе — гранатометов и реактивных бомб. Пока не ясно, причастен ли российский флот к падению российского военного самолета Су-30.

Отметим, в течение последней недели падение Су-30 — это третья потеря российской авиации. Предыдущий инцидент произошел 31 марта.

Примерно в одно время, между 21 и 23 часами, стало известно об авиакатастрофах с двумя самолетами ВС РФ. Сначала Z-блогер и авиационный штурман ВС РФ Илья Туманов в Telegram-канале Flightbomber написал о падении истребителя Су-34: место падения не уточняется. Через два часа поступили новая информация —разбился военно-транспортный самолет Ан-26 в Крыму. На борту транспортника находилось 30 военнослужащих ВС РФ: Минобороны заявило, что самолет врезался в скалу в Бахчисарайском районе.

Через сутки губернатор Мурманской области сообщил, что в самолете находились представители Северного флота РФ: расследование в сети показало, что это могли быть десантники российских частей, которые еще с 2014 года воюют в Украине. 2 апреля источники медиа «Русская служба BBC» сообщили, что на борту Ан-26 находился топ-офицер Северного флота РФ.

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