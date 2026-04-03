В Беларусь возвращается зима

В Беларусь возвращается зима7
- 3.04.2026, 18:59
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Ряд погодных сюрпризов.
В Беларусь возвращаются заморозки и снег — зимние вещи прятать рано.
Синоптическая ситуация в стране резко меняется. По данным Telegram-канала @nadvorie, антициклон над Западной Европой перестроит воздушные потоки так, что в Беларусь хлынет холодный воздух из северных широт.
В выходные ожидаются первые ночные заморозки, а дневная температура не поднимется выше +11…+14°C.
7–8 апреля на смену прохладе придет атлантический циклон. Вместе с ним ожидаются осадки в виде мокрого снега.
Пик похолодания придется на 10–11 апреля. Арктика окончательно заявит о себе. Столбики термометров могут опуститься до −3…0°C, что приведет к полноценным снегопадам и даже формированию временного снежного покрова.