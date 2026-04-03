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Ливия согласилась предоставить Украине базы для ударов по российским кораблям

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  • 3.04.2026, 14:25
  • 11,696
Ливия согласилась предоставить Украине базы для ударов по российским кораблям
Фото: ВВС Украины

Украинских военных распределели по трем объектам.

По данным расследования французского издания RFI (перевод — The Moscow Times), Украина наладила связи с правительством Ливии в Триполи и создала форпост, который теперь угрожает российским кораблям, проходящим через Средиземное море в Красное в Суэцкий канал. Два ливийских источника сообщили, что присутствие военных из Украины согласовано с правительством, возглавляемым Абдель Хамидом Дбейбой. «Более 200 украинских офицеров и экспертов размещены в Ливии с согласия правительства Дбейбы. Они работают на трех основных объектах, включая авиабазу в Мисрате», — отметил один из информаторов.

Украинский контингент распределен по трем объектам. Первый — авиабаза в Мисрате, где также находятся силы AFRICOM — турецкие и итальянские подразделения, а также британская разведка. Второй объект расположен в районе Меллиты, в 50 км от столицы. Здесь развернута инфраструктура для запуска воздушных и морских беспилотников. «В районе Меллиты создана полностью оборудованная база для запуска дронов. Все работы проводились осенью 2025 года», — уточнил источник издания. Третий объект используется для координации между украинскими специалистами и подразделениями западноливийской армии на базе 111-й бригады в районе аэропорта Триполи. Этот объект служит для совместной работы украинских специалистов с подразделениями западноливийской армии.

Размещение украинского контингента произошло после подписания соглашения в октябре 2025 года по инициативе военного атташе Украины в Алжире, генерала Андрея Байюка. В рамках договора Украина обеспечивает подготовку ливийских военных и поставки беспилотных систем.

По данным источников, Украина уже дважды атаковала российские корабли в Средиземном море. 4 марта был атакован газовоз Arctic Metagaz. Судно перевозило сжиженный природный газ в направлении Порт-Саид и было поражено беспилотником. «Судно Arctic Metagaz было поражено морским беспилотником Magura V5, запуск которого произошел с района Меллиты. Машинное отделение оказалось затопленным, что привело к остановке судна», — сообщил источник RFI. Аналогичный случай произошел 19 декабря 2025 года. По информации источника в СБУ, морским дроном с территории Мисраты был атакован российский танкер Qendil в 250 км от побережья Ливии.

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