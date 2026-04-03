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В Минске из магазинов изъяли тонну зелени

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  • 3.04.2026, 14:48
  • 6,864
В Минске из магазинов изъяли тонну зелени
иллюстративное фото

Поставщики вводили покупателей в заблуждение.

Минская санслужба приостановила деятельность компаний ООО «Зеленый базар» и ООО «Фреш Эко Трейд». Причиной стали массовые нарушения при реализации импортной и местной зелени (базилика, укропа, лука, тимьяна и др.).

В ходе проверки выяснилось, что поставщики не только использовали недостоверную маркировку, вводящую покупателей в заблуждение, но и не имели необходимых документов на товар.

Специалисты не смогли подтвердить происхождение продукции и проследить путь её поставки. Итог: около тонны продукции сомнительного качества изъято, а деятельность организаций заблокирована. Сейчас опасную зелень экстренно отзывают из крупных торговых сетей города.

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