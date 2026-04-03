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«Драники умеешь делать?»

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  • 3.04.2026, 14:59
  • 8,392
«Драники умеешь делать?»

Девушка из Новосибирска написала, что ищет мужа в Беларуси.

Россиянка под ником ta.ritka написала в Threads, что собирается приехать в Минск. Пост собрал сотни комментариев.

«Ищу мужа-белоруса! Через 2 недели буду в Минске, давайте уже с кем-нибудь познакомимся, чтобы любовь-морковь там завертелась, все дела?» — написала она и чуть позже добавила: «Просто в гости еду, мама сказала: без зятя не возвращаться».

Некоторые комментаторы посчитали пост шуткой, но большинство отнеслось серьезно. Сайт Charter97.org приводит самые интересные ответы и советы:

— Девушка не глупая, раз она бежит в Беларусь. Пусть почитает историю.

— Начните говорить по-белорусски, и муж-белорус сразу найдется.

— Проблемно, если ты не белоруска.

— Замерзли там совсем, что решили перебраться сюда?) Или фактор большого наличия белорусской картошки решает?

— Есть требования: нужно отличать по вкусу бульбу от картофеля и цыбулю от лука.

— Ищите мужа в своём болоте.

— Картошку полоть умеешь? Драники умеешь делать? Если нет, то нам это не нужно.

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