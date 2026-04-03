«Драники умеешь делать?» 20 3.04.2026, 14:59

8,392

Девушка из Новосибирска написала, что ищет мужа в Беларуси.

Россиянка под ником ta.ritka написала в Threads, что собирается приехать в Минск. Пост собрал сотни комментариев.

«Ищу мужа-белоруса! Через 2 недели буду в Минске, давайте уже с кем-нибудь познакомимся, чтобы любовь-морковь там завертелась, все дела?» — написала она и чуть позже добавила: «Просто в гости еду, мама сказала: без зятя не возвращаться».

Некоторые комментаторы посчитали пост шуткой, но большинство отнеслось серьезно. Сайт Charter97.org приводит самые интересные ответы и советы:

— Девушка не глупая, раз она бежит в Беларусь. Пусть почитает историю.

— Начните говорить по-белорусски, и муж-белорус сразу найдется.

— Проблемно, если ты не белоруска.

— Замерзли там совсем, что решили перебраться сюда?) Или фактор большого наличия белорусской картошки решает?

— Есть требования: нужно отличать по вкусу бульбу от картофеля и цыбулю от лука.

— Ищите мужа в своём болоте.

— Картошку полоть умеешь? Драники умеешь делать? Если нет, то нам это не нужно.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com