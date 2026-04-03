«Драники умеешь делать?»20
- 3.04.2026, 14:59
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Девушка из Новосибирска написала, что ищет мужа в Беларуси.
Россиянка под ником ta.ritka написала в Threads, что собирается приехать в Минск. Пост собрал сотни комментариев.
«Ищу мужа-белоруса! Через 2 недели буду в Минске, давайте уже с кем-нибудь познакомимся, чтобы любовь-морковь там завертелась, все дела?» — написала она и чуть позже добавила: «Просто в гости еду, мама сказала: без зятя не возвращаться».
Некоторые комментаторы посчитали пост шуткой, но большинство отнеслось серьезно. Сайт Charter97.org приводит самые интересные ответы и советы:
— Девушка не глупая, раз она бежит в Беларусь. Пусть почитает историю.
— Начните говорить по-белорусски, и муж-белорус сразу найдется.
— Проблемно, если ты не белоруска.
— Замерзли там совсем, что решили перебраться сюда?) Или фактор большого наличия белорусской картошки решает?
— Есть требования: нужно отличать по вкусу бульбу от картофеля и цыбулю от лука.
— Ищите мужа в своём болоте.
— Картошку полоть умеешь? Драники умеешь делать? Если нет, то нам это не нужно.