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Кремлю предстоят большие боли

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  • Александр Невзоров
  • 3.04.2026, 14:59
  • 6,466
Кремлю предстоят большие боли
Александр Невзоров

Баталия не будет ни простой, ни короткой.

Россия начала открытую войну с Интернетом. Эта битва насмерть.

Да, раздуваются и пускают пену Шадаевы и Медведевы, обещая «задушить за три дня», но баталия не будет ни простой, ни короткой.

Если бы Россию можно было «по щелчку пальцев»опрокинуть в доисторический мрак, то Кремль давно бы это сделал. Население копало бы ипотечные корешки и доедало помои за мертвым скотом.

Но не все так просто. Интернет жизнелюбив, силен и изобретателен. Русским людоедам предстоят большие бои и большие боли. Как, впрочем, и Интернету.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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