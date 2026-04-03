Кремлю предстоят большие боли

Кремлю предстоят большие боли3
- Александр Невзоров
- 3.04.2026, 14:59
- 6,466
Баталия не будет ни простой, ни короткой.
Россия начала открытую войну с Интернетом. Эта битва насмерть.
Да, раздуваются и пускают пену Шадаевы и Медведевы, обещая «задушить за три дня», но баталия не будет ни простой, ни короткой.
Если бы Россию можно было «по щелчку пальцев»опрокинуть в доисторический мрак, то Кремль давно бы это сделал. Население копало бы ипотечные корешки и доедало помои за мертвым скотом.
Но не все так просто. Интернет жизнелюбив, силен и изобретателен. Русским людоедам предстоят большие бои и большие боли. Как, впрочем, и Интернету.
Александр Невзоров, «Телеграм»