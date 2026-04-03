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Сборная Италии по футболу уволила главного тренера Дженнаро Гаттузо

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  • 3.04.2026, 15:26
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Сборная Италии по футболу уволила главного тренера Дженнаро Гаттузо
Дженнаро Гаттузо
Фото: Getty Images

Специалист не смог вывести команду на ЧМ-2026.

Сборная Италии по футболу в своих официальных социальных сетях объявила об уходе Дженнаро Гаттузо с поста тренера сборной.

Специалист не смог вывести команду на ЧМ-2026. В стыковых играх итальянская дружина сенсационно уступила Боснии и Герцеговине (1:1, 1-4 пен.).

У руля сборной Италии Дженнаро Гаттузо провел восемь игр. В них специалист одержал шесть побед и потерпел два поражения. Разница мячей – 23:14.

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