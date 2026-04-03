Белоруска показала, сколько клюквы она насобирала в марте 3.04.2026, 15:41

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Поводом для сбора кислой ягоды стало желание приготовить квашеную капусту.

Белоруска из Мядельского района отправилась на болото за урожаем клюквы. Своей находкой она поделилась в тиктоке, показав процесс сбора ягод в весеннем лесу, сообщает Narachanka.by.

Поводом для сбора кислой ягоды стало желание приготовить квашеную капусту. По словам автора видео, так блюдо намного вкуснее. Несмотря на весну, ягоды сохранились в хорошем состоянии.

— Сижу дома и думаю: хочется квашеной капусты, — рассказывает героиня. — А я ее всегда люблю делать с клюквой. Вот я в болоте, и ягода здесь, как ни странно, имеется. Очень красивая.

Поскольку поездка была спонтанной, женщина не взяла с собой специальную тару и собирала урожай в полиэтиленовый пакет. Небольшого количества ягод должно хватить для домашних заготовок.

Сбор клюквы весной — известная практика для жителей мест с крупными болотными массивами. Перезимовавшая ягода, которую называют «подснежной», ценится за повышенное содержание сахара и отсутствие резкой кислоты, характерной для осеннего урожая. Однако такая клюква хуже хранится, поэтому ее стараются использовать сразу для кулинарных целей.

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