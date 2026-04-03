Теневая война Европы и России 3.04.2026, 15:53

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Эксперты дали советы по эффективному сдерживанию российской угрозы.

Европа и ее союзники пока не смогли эффективно сдержать так называемую «теневую войну» России — к такому выводу пришли эксперты аналитического центра CEPA в новом докладе. Речь идет о скрытых формах противостояния: кибератаках, диверсиях, действиях прокси-групп и других операциях, которые сложно напрямую доказать, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Главная проблема, по мнению аналитиков, — системная недооценка угрозы. Многие подобные инциденты рассматриваются как отдельные происшествия: повреждение кабелей списывают на аварии, а кибератаки — на технические сбои. В результате целостная картина cкоординированной кампании теряется, а ответственность размывается.

Ситуацию усугубляет медленная реакция Запада. Пока устанавливаются факты и ведутся согласования, Россия успевает проводить новые операции. Страх эскалации также играет на руку Москве: отсутствие четких «красных линий» и последствий лишь поощряет дальнейшие действия.

Эксперты считают, что прежний подход, основанный на строгих юридических доказательствах, больше не работает. В условиях, когда Россия действует скрытно, реагировать необходимо не только на отдельные инциденты, но и на повторяющиеся модели поведения.

В числе ключевых рекомендаций — создание единой системы сдерживания гибридных угроз. Кибератаки, диверсии и информационные операции предлагается рассматривать как элементы одной стратегии. ЕС и НАТО должны четко разделить роли, альянс — военная и разведывательная составляющая, Евросоюз — экономическое давление и контроль границ.

Также предлагается заранее разработать набор быстрых ответных мер — от киберопераций до санкций и поддержки Украины. При этом важную роль должно играть взаимодействие государства с частным сектором, поскольку значительная часть инфраструктуры находится в руках бизнеса.

Главный вывод доклада — без решительности и координации Европа рискует и дальше уступать инициативу в этой скрытой, но нарастающей конфронтации.

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