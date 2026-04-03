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Гудбай, Армения

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  • Telegram-канал «Сито Сократа»
  • 3.04.2026, 16:09
  • 7,432
Гудбай, Армения

Москва понесла потери.

Встреча Никола Пашиняна с Владимиром Путиным в Москве 1 апреля 2026 года, которую официальные сводки сухо окрестили «рабочим визитом», на деле выглядит как финальный акт затянувшейся драмы по выходу Армении из-под контроля Кремля. Вопреки дежурным улыбкам перед камерами, итоги переговоров подтверждают очевидное: Москва стремительно превращается из «арбитра» кавказского региона в стороннего наблюдателя, чьи рычаги давления больше не работают.

Главный итог визита Пашиняна в Москву выглядит как признание того, что Ереван де-факто завершил свой стратегический разворот. Пока Путин на встрече в Кремле в очередной раз предостерегал Армению от «сидения на двух стульях», пытаясь противопоставить ЕАЭС и ЕС, Пашинян приехал в Москву не за советом, а с уведомлением. Армения сделала цивилизационный выбор в пользу стандартов ЕС и безопасности НАТО. Ереван больше не верит не только в «русский мир», но и в «зонтик» Москвы, который оказался дырявым в самые критические моменты.

Армения окончательно отходит от участия в деятельности ОДКБ. Армянский премьер в Москве лишь подчеркнул формальность отношений с этой организацией. На фоне новостей о том, что НАТО активно поддерживает прозрачность и реформы в армянском оборонном секторе, в т. ч. через программу Building Integrity, российская «военная помощь» выглядит как архаизм. Заморозка членства в ОДКБ уже не временная мера, а диагноз: российское военное присутствие в регионе признано неэффективным и даже токсичным.

Покуда в Кремле по-старинке обсуждали «цивилизационную общность», Ереван готовится к историческому событию, а именно первому саммиту Армения — ЕС, который пройдет 4–5 мая 2026 года. Участие Урсулы фон дер Ляйен и Антониу Кошты превращает Ереван в новую точку сборки европейской политики на Кавказе. Для Москвы это геополитическая неудача: прямо под боком у РФ формируется пространство, живущее по западным правилам, где экономика завязана на инвестициях Брюсселя, а не на подачках из «Газпрома».

Без Армении Россия окончательно перестает быть весомым игроком на Южном Кавказе. Азербайджан и Турция ведут свою игру, а маневрирующая Грузия лишь временно отошла от западного пути. Армения была последним «якорем» РФ в регионе. Сегодня этот якорь утрачивается. Ультиматумы Путина о том, что «нельзя быть одновременно в ЕС и ЕАЭС», больше не пугают Ереван, а лишь подталкивают его к более скорому выходу из евразийских структур, которые стали тормозом для национального развития.

Одной из скрытых тем визита стал кризис концепции транспортного коридора «Север — Юг». Москва рассчитывала использовать армянскую территорию как подконтрольный узел для связи с Ираном и Индией. Однако переход Армении на западный вектор и активное участие США в посредничестве между Ереваном и Баку ставят крест на российских планах контроля над логистикой. «Север — Юг» в российском исполнении превращается в мертворожденный проект, так как Армения предпочитает интеграцию в международные транспортные сети без надзора ФСБ РФ на границах.

В сухом остатке видим: визит Пашиняна в Москву в апреле 2026 года — не история про партнерство. Это, вернее, про цивилизованный развод. Армения рвется в самостоятельное будущее, оставляя Россию в плену ее имперских иллюзий, которые на Кавказе больше не стоят и ломаного гроша. Москва потеряла Армению, да и весь регион, и никакие «предупреждения» уже не в силах повернуть историю вспять. Остается лишь один вопрос: как скоро Ереван официально объявит о выходе из ЕАЭС после майского саммита с ЕС?

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