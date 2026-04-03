Российских чиновников начали сажать практически ежедневно 3 3.04.2026, 16:21

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Этот год может стать рекордным.

В 2026 году российские правоохранительные органы резко активизировали уголовное преследование высокопоставленных чиновников: только за первые три месяца под следствие попали как минимум 72 руководителя федерального и регионального уровня, что соответствует примерно шести задержаниям в неделю.

Такие данные приводит «Новая газета Европа», подсчитавшая количество дел в отношении управленцев, депутатов, мэров и вице-мэров. При этом в 2025 году общее число уголовных дел против чиновников высокого ранга выросло почти на 30% по сравнению с предыдущим годом, и текущий год, судя по динамике, обещает быть не менее, а возможно, и более «урожайным», отмечает издание.

Среди 72 фигурантов, задержанных в 2026 года, — 5 федеральных чиновников, 23 руководителя региональных подразделений федеральных ведомств (например, управлений МВД) и 43 управленца регионального уровня. 26 из них относятся к высшему эшелону — не ниже заместителя регионального министра. Для сравнения: за весь 2025 год таких задержаний было 80, то есть темп составлял примерно одно дело каждые четыре-пять дней.

Всего за годы полномасштабной войны против Украины уголовные дела заведены против 697 федеральных и региональных чиновников руководящего звена. Среднегодовое число таких дел выросло в 2,7 раза: с 60 случаев в год до войны до 164 после её начала.

«Чтобы выжить, автократии нужно наводить страх, но не раскручивать машину большого террора, — объясняет логику власти политолог Екатерина Шульман. — Сейчас мы видим, что каждое следующее задержание чиновника не преподносится публично как часть какой-то кампании, элемент масштабной чистки. Напротив, система избегает такой риторики. Тем временем, рост рисков для чиновников, передел активов и невозможность безопасно покинуть страну — один из главных дестабилизирующих факторов в современной России», — говорит она.

Всего за годы полномасштабной войны против Украины уголовные дела заведены против 697 федеральных и региональных чиновников руководящего звена. Среднегодовое число таких дел выросло в 2,7 раза: с 60 случаев в год до войны до 164 после её начала.

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