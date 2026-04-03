закрыть
12 июля 2026, воскресенье, 8:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российских чиновников начали сажать практически ежедневно

3
  • 3.04.2026, 16:21
  • 5,098
Российских чиновников начали сажать практически ежедневно

Этот год может стать рекордным.

В 2026 году российские правоохранительные органы резко активизировали уголовное преследование высокопоставленных чиновников: только за первые три месяца под следствие попали как минимум 72 руководителя федерального и регионального уровня, что соответствует примерно шести задержаниям в неделю.

Такие данные приводит «Новая газета Европа», подсчитавшая количество дел в отношении управленцев, депутатов, мэров и вице-мэров. При этом в 2025 году общее число уголовных дел против чиновников высокого ранга выросло почти на 30% по сравнению с предыдущим годом, и текущий год, судя по динамике, обещает быть не менее, а возможно, и более «урожайным», отмечает издание.

Среди 72 фигурантов, задержанных в 2026 года, — 5 федеральных чиновников, 23 руководителя региональных подразделений федеральных ведомств (например, управлений МВД) и 43 управленца регионального уровня. 26 из них относятся к высшему эшелону — не ниже заместителя регионального министра. Для сравнения: за весь 2025 год таких задержаний было 80, то есть темп составлял примерно одно дело каждые четыре-пять дней.

Всего за годы полномасштабной войны против Украины уголовные дела заведены против 697 федеральных и региональных чиновников руководящего звена. Среднегодовое число таких дел выросло в 2,7 раза: с 60 случаев в год до войны до 164 после её начала.

«Чтобы выжить, автократии нужно наводить страх, но не раскручивать машину большого террора, — объясняет логику власти политолог Екатерина Шульман. — Сейчас мы видим, что каждое следующее задержание чиновника не преподносится публично как часть какой-то кампании, элемент масштабной чистки. Напротив, система избегает такой риторики. Тем временем, рост рисков для чиновников, передел активов и невозможность безопасно покинуть страну — один из главных дестабилизирующих факторов в современной России», — говорит она.

Всего за годы полномасштабной войны против Украины уголовные дела заведены против 697 федеральных и региональных чиновников руководящего звена. Среднегодовое число таких дел выросло в 2,7 раза: с 60 случаев в год до войны до 164 после её начала.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров